© виж галерията Първи кадри от хижа "Петрохан“, край която бяха убити трима рейнджъри, бяха излъчени в ефира на сутрешния блок на bTV. Те са направени от дрон, който ги е заснел след полет над мястото на кървавата касапница.



Припомняме, че вчера нови три трупа бяха открики в подножието на връх Околчица.



Правят се експертизи и се надяваме вече на някаква яснота от разследващите, защото конкретиката липсва. Вижда се, понеже се твърди, че хижата е била опожарена след убийството, че може би това са следи от пожар.



"Не знаем дали е така и не можем да твърдим, но всички положения чакаме информация и от МВР дали трите тела, които бяха намерени вчера на Околчица, сред тях е човекът, който е извършил шесторното убийство, или някъде другаде се издирва някой друг предполагаем", коментира водещият Росен Цветков.