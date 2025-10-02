Първа нова GSM-R станция е въведена в експлоатация предсрочно

© В рамките на действащия договор за ниво на обслужване (SLA), ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) и австрийската компания Kontron Transportation GmbH успешно стартираха подмяната на остарелите базови станции по железопътната комуникационна система GSM-R в България.



Първата станция от ново поколение вече функционира на гара Катуница – една година преди предвидения график. Това е важна стъпка към модернизацията на националната железопътна мрежа и привеждането ѝ в съответствие с европейските стандарти за безопасност и ефективност.



GSM-R е ключов компонент на Европейската система за управление на железопътния трафик (ERTMS) и основна комуникационна платформа за Европейската система за контрол на влаковете (ETCS). Благодарение на нея се осигурява сигурна връзка между диспечери, дежурни ръководители движение и локомотивни машинисти.



Сключеният през март 2025 г. договор с Kontron Transportation GmbH и подизпълнител "ИННОВО Дивелопмънт България“ ЕООД предвижда поддръжка, профилактика, софтуерни актуализации и модернизация на системата в участъка Пловдив – Свиленград. Първоначално завършването беше планирано за 2027 г., но очакванията са проектът да приключи предсрочно до края на 2026 г. с пълното обновяване на още 14 базови станции.



Модернизацията на комуникационните системи защитава направените инвестиции, гарантира надеждност и безопасност на връзките и подготвя железопътната инфраструктура за бъдещите европейски комуникационни стандарти.