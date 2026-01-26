ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Пълна прогноза за времето през февруари: Идва арктически студ
Автор: Вилислава Ветренска 10:23Коментари (0)0
©
Февруари е месецът, в който зимата често показва най-силното си лице, но също така започват и първите опити за промяна от студено към топло време. Ключова роля и този път играе полярният вихър, чието поведение дава ценни насоки за развитието на синоптичната обстановка над Европа и Балканите. Това обясняват в дългосрочната си прогноза за целия февруари синоптиците от Meteo Balkans.

Анализът на температурните аномалии и геопотенциалната височина в стратосферата показва, че в края на януари и началото на февруари вихърът е значително деформиран и изместен, с ясно изразени вълнови структури. Забелязват се силни положителни температурни аномалии над части от Арктика и Северния Атлантик, както и студени ядра, спускащи се към Евразия. Тази конфигурация предполага по-честа меридионална циркулация, което увеличава шансовете за студени нахлувания към Югоизточна и Европа, включително Балканите и Италия.

Първо десетдневие (1–10 февруари)

Повишен риск от студ и зимни условия

През първото десетдневие на февруари полярният вихър остава в нестабилно и асиметрично състояние, което улеснява преноса на студен въздух от североизток към Балканите. В този период България попада в зона на повишена вероятност за континентални студени нахлувания. Тоест с други думи; сух студ от изток. 

Очаква се температурите да бъдат под или около климатичната норма, особено в Северна България, котловините и високите полета. Минималните температури на места могат да достигнат стойности от минус 5 до минус 10 градуса по Целзий. Дневните температури често ще остават около или под нулата, ще има и периоди с инверсии, особено в Дунавската равнина. 

Балканите ще попадат под влиянието на серия от циклони: 

Между периода 5-10 февруари се очакват валежи от дъжд, сняг и силни ветрове, като причината е серия от циклони, преминаващи през нашата страна. При това положение... В Югоизточна България ще е преобладават южни ветрове, докато в Дунавската равнина, ще е по-спокойно с ниски температури и мъгли. 

Вероятността за снеговалежи е именно тук е повишена, включително и в равнинните райони. При наличие на средиземноморски циклони са възможни по-интензивни валежи от сняг и образуване на трайна снежна покривка. Защото според ансамблите на моделите, ще имаме по-студени температури. И много е важно точно откъде ще преминат тези циклони. 

Второ десетдневие (11–20 февруари)

Колеблива циркулация и борба между студ и затопляне

През средата на февруари се очаква частична реорганизация на полярния вихър, без пълното му възстановяване в компактен вид. Това създава условия за динамична и променлива атмосферна обстановка над Европа.

В България времето ще се характеризира с чести температурни колебания. Студени периоди ще се редуват с по-меки дни, свързани с атмосферни смущения, нещо, за което говорехме в миналата глава. Причината е средиземноморските циклони и свързаните с тях югозападни ветрове. Температурите ще се движат около климатичната норма, като в някои дни ще дори с 3-4 градуса над климатичната норма. Времето по скоро ще заприлича на март месец. 

Валежите ще бъдат неравномерни – сняг в планинските райони, и от дъжд в по-ниските части. Районите с температурна инверсия ще се повиши и  рискът от поледици и заледявания. 

Трето десетдневие (21–28 февруари)

Постепенно отслабване на зимата

В края на февруари полярният вихър показва тенденция към по-нататъшно отслабване и изместване, което често е сигнал за настъпване на по-мека циркулация над Европа. Атлантическото влияние постепенно се засилва, а студените континентални маси губят доминиращата си роля.

За България това означава по-чести затопляния и температури над нормата, особено в южните райони и низините. Снегът ще става все по-рядко явление в равнинните части, докато в планините ще се задържи по-дълго.

Валежите ще са предимно от дъжд в ниските части и мокър сняг или сняг във високите райони. Времето ще бъде по-променливо, с усещане за приближаваща пролет, макар че краткотрайни студени нахлувания все още не са изключени.

Февруари в България ще бъде контрастен и динамичен, с ясно изразен зимен характер в началото и по-плавен преход към по-меко време в края. Деформираният полярен вихър създава условия за студени епизоди и снеговалежи, особено през първото десетдневие, но липсата на устойчиво и силно стратосферно затопляне ограничава вероятността от дълготрайни екстремни студове.

Месецът ще предложи класическия сблъсък между зимата и първите признаци на пролетта – с редуване на мразовити дни, снеговалежи и периоди на по-меко и влажно време.


Още по темата: общо новини по темата: 336
26.01.2026 »
26.01.2026 »
25.01.2026 »
24.01.2026 »
23.01.2026 »
23.01.2026 »
предишна страница [ 1/56 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Очаква се президентът Йотова да започне процедурата по избор на с...
07:57 / 26.01.2026
Последна седмица, в която можем да плащаме с левове
08:05 / 26.01.2026
Блокади по западната ни граница
08:04 / 26.01.2026
Членството на България в Съвета за мир остава за следващото Народ...
22:32 / 25.01.2026
МВР Бургас с подробна информация за бруталния сблъсък със загинал...
19:18 / 25.01.2026
Голяма катастрофа край Бургас! Има загинали и ранени!
19:06 / 25.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Поскъпване на хранителните продукти
ВК Марица, сезон 2025/2026
БК Локомотив Пловдив
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: