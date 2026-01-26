ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Пълна прогноза за времето през февруари: Идва арктически студ
Анализът на температурните аномалии и геопотенциалната височина в стратосферата показва, че в края на януари и началото на февруари вихърът е значително деформиран и изместен, с ясно изразени вълнови структури. Забелязват се силни положителни температурни аномалии над части от Арктика и Северния Атлантик, както и студени ядра, спускащи се към Евразия. Тази конфигурация предполага по-честа меридионална циркулация, което увеличава шансовете за студени нахлувания към Югоизточна и Европа, включително Балканите и Италия.
Първо десетдневие (1–10 февруари)
Повишен риск от студ и зимни условия
През първото десетдневие на февруари полярният вихър остава в нестабилно и асиметрично състояние, което улеснява преноса на студен въздух от североизток към Балканите. В този период България попада в зона на повишена вероятност за континентални студени нахлувания. Тоест с други думи; сух студ от изток.
Очаква се температурите да бъдат под или около климатичната норма, особено в Северна България, котловините и високите полета. Минималните температури на места могат да достигнат стойности от минус 5 до минус 10 градуса по Целзий. Дневните температури често ще остават около или под нулата, ще има и периоди с инверсии, особено в Дунавската равнина.
Балканите ще попадат под влиянието на серия от циклони:
Между периода 5-10 февруари се очакват валежи от дъжд, сняг и силни ветрове, като причината е серия от циклони, преминаващи през нашата страна. При това положение... В Югоизточна България ще е преобладават южни ветрове, докато в Дунавската равнина, ще е по-спокойно с ниски температури и мъгли.
Вероятността за снеговалежи е именно тук е повишена, включително и в равнинните райони. При наличие на средиземноморски циклони са възможни по-интензивни валежи от сняг и образуване на трайна снежна покривка. Защото според ансамблите на моделите, ще имаме по-студени температури. И много е важно точно откъде ще преминат тези циклони.
Второ десетдневие (11–20 февруари)
Колеблива циркулация и борба между студ и затопляне
През средата на февруари се очаква частична реорганизация на полярния вихър, без пълното му възстановяване в компактен вид. Това създава условия за динамична и променлива атмосферна обстановка над Европа.
В България времето ще се характеризира с чести температурни колебания. Студени периоди ще се редуват с по-меки дни, свързани с атмосферни смущения, нещо, за което говорехме в миналата глава. Причината е средиземноморските циклони и свързаните с тях югозападни ветрове. Температурите ще се движат около климатичната норма, като в някои дни ще дори с 3-4 градуса над климатичната норма. Времето по скоро ще заприлича на март месец.
Валежите ще бъдат неравномерни – сняг в планинските райони, и от дъжд в по-ниските части. Районите с температурна инверсия ще се повиши и рискът от поледици и заледявания.
Трето десетдневие (21–28 февруари)
Постепенно отслабване на зимата
В края на февруари полярният вихър показва тенденция към по-нататъшно отслабване и изместване, което често е сигнал за настъпване на по-мека циркулация над Европа. Атлантическото влияние постепенно се засилва, а студените континентални маси губят доминиращата си роля.
За България това означава по-чести затопляния и температури над нормата, особено в южните райони и низините. Снегът ще става все по-рядко явление в равнинните части, докато в планините ще се задържи по-дълго.
Валежите ще са предимно от дъжд в ниските части и мокър сняг или сняг във високите райони. Времето ще бъде по-променливо, с усещане за приближаваща пролет, макар че краткотрайни студени нахлувания все още не са изключени.
Февруари в България ще бъде контрастен и динамичен, с ясно изразен зимен характер в началото и по-плавен преход към по-меко време в края. Деформираният полярен вихър създава условия за студени епизоди и снеговалежи, особено през първото десетдневие, но липсата на устойчиво и силно стратосферно затопляне ограничава вероятността от дълготрайни екстремни студове.
Месецът ще предложи класическия сблъсък между зимата и първите признаци на пролетта – с редуване на мразовити дни, снеговалежи и периоди на по-меко и влажно време.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 336
|предишна страница [ 1/56 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Очаква се президентът Йотова да започне процедурата по избор на с...
07:57 / 26.01.2026
Последна седмица, в която можем да плащаме с левове
08:05 / 26.01.2026
Блокади по западната ни граница
08:04 / 26.01.2026
Членството на България в Съвета за мир остава за следващото Народ...
22:32 / 25.01.2026
МВР Бургас с подробна информация за бруталния сблъсък със загинал...
19:18 / 25.01.2026
Голяма катастрофа край Бургас! Има загинали и ранени!
19:06 / 25.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Избяга далече от България и намери щастието
16:06 / 24.01.2026
Поли Генова: Започнах да ходя на терапия
13:17 / 24.01.2026
На 65 тя все още е в спомените на зрителите с култови роли в киното
13:56 / 24.01.2026
Сашо Кадиев: Това е най-щастливият момент
14:12 / 24.01.2026
Мира Добрева оплю Никос Вертис
16:24 / 24.01.2026
Проф. д-р Стояна Нацева постави нов световен рекорд
10:24 / 24.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS