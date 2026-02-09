ЗАРЕЖДАНЕ...
|Психолог за случая "Петрохан": Когато стане нещо такова, руснаците го наричат "ефекта паяжина"
"В този случай не знам точно за какво става дума. Аз лично се чувствам много разклатен през последните дни. Сега установявам, че има и дълбинна държава – не мафиотска, мутренска, а дълбинна", каза той.
"Няма да се учудя, ако се окаже, че в тези хижи – и на Петрохан, и на други места, е имало посещения на много други хора – политици и др.", допусна Игов.
"При мен често идват родители, които се оплакват, че децата им имат зависимост от телефони, екрани. Аз знам, че такова нещо няма и причината е някъде другаде и започвам да търся причината. Едни родители ми казаха – там едни момчета ни обещаха срещу еди-какви си пари, а тук става въпрос за много пари - само за две седмици в гората, без телефони и ще ги научат на това как да живее един мъж", разказа психологът.
"Отидоха, видяха за какво става дума, хванаха се за главата и се върнаха, но явно не всички са се усещали, защото са продължавали да плащат и децата са продължавали да ходят там и никой не си е задал въпроса това нещо официално ли е, някой позволил ли го е", каза Иван Игов.
"Някои колеги ми бяха казали, че там не може да се припари. Стреля се без предупреждение – има такива надписи, има затворени врати и решетки. Въпреки че всички са знаели, че там ходят деца. Това е нещо като държава в държавата", каза още той.
Милена Малинова познава Ивайло Иванов - един от убитите в хижата, от около 30 години. Тя разказва, че той за нищо на света не би пренебрегнал закона
"Много ми се иска нещата да се разкопаят дотам и да се разбере кой е разрешавал, кой е ходил там и какво правят тези възрастни мъже с тези малки момчета", каза психологът.
