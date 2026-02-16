ИЗПРАТИ НОВИНА
Психолог: Родители са ме питали да запишат ли децата си на лагер при Калушев за 100 000 лева
Автор: ИА Фокус 08:42
©
В един момент Ивайло Калушев започва да завлича различни последователи от тези лагери, които са организирали. Родители са ми разказвали, че се чудят да запишат ли децата си за тези лагери срещу 100 хил. лв. за 2 седмици. Това ми казаха, не твърдя, че е факт. Тези хора от "Петрохан" обаче нямат никаква квалификация да работят с деца, това ме възмути много. Това разказа психологът Иван Игов.

"Ясно е, че са били хомосексуални. Насочвали са се към хора, които са богати и влиятелни", допълни той.

"Какво се е случило извън чистата секта е въпросът. От години наблюдавам различни секти, тези хора имат типични елементи на сектата: имат гуру, има последователи - тесния кръг, които го подкрепят, има и ученици, които се привличат на принципа "Ние знаем нещо велико и можем да го предадем на вас", каза още Игов в сутрешния блок "Здравей, България".

"Съществува духът на месианството, всички тези елементи ги има. Как това нещо се замазва, това е типичната плетеница от подхвърлени идеи, но с 2 думи: това е мистична секта. Има престъпление и то е срещу душите на хората, въвлечени в цялата история на този иначе добър и честен човек", допълни психологът.

Според него има и опити за външно въздействие на Калушев и неговите последователи към други будистки групи.

"В един момента започват други будистки групи от Европа да го обвиняват, че е манипулатор", каза Игов.

"Има широка мрежа от зависимост, много ми прилича на досиетата "Епстийн". Тези хора са били много уязвими, възможно е да са работили за служба за сигурност - защо иначе имат тихи електически мотори, дронове, които могат да носят стотици килограми и им се регистрират множество оръжия в един ден. Дали става дума за държавни служби, или дълбинна държава, има чадър отнякъде", коментира той.

"Случаят показа много дисфункционалности в службите, цялата комуникация, че се допусна семействата на жертвите да бъдат публично линчувани, е далеч от всякакви представи за професионално комуникиране", каза директорът на програма "Сигурност" в центъра за изследване на демокрацията Атанас Русев.

"Другата голяма празнина по случаите с деца в риск, 2-3 години виждаме има сигнали, координацията между институциите стига до задънени улици без реални последствия. За толкова години можехме поне да имаме работещ такъв капацитет", каза още Русев.

"Властите са можели да направят много неща, поне от показанията, които изтекоха. ГДБОП приканва Валери да докаже показанията си, като доведе други хора, които са били в такъв контакт с Калушев", заяви той.

"Има много несвършена работа, трябва да се потвърдят показанията на Валери. Недопустимо е да оставиш една група да контролира територия, има достатъчно институции, които могат да пазят гората", допълни Русев.


