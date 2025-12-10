ЗАРЕЖДАНЕ...
|Протести срещу властта: Хиляди недоволни се събраха в центъра на София
Антиправителствени протести се провеждат и в други градове от страната. Гражданите във Велико Търново споделят, че управлението на страната има нужда от промяна.
В Пловдив хората се събраха на площад "Съединение", като скандираха "оставка" на правителството. Организаторите на митинга в града дадоха и предварителни насоки за присъстващите, за да протече протестът мирно.
"Фокус" припомня, че всички студенти, които се бяха събрали по-рано пред Ректората София, тръгнаха на шествия, които се сляха с протеста в "Триъгълника на властта".
Към този момент полицията е задържала общо деветима души на контролно-пропускателните пунктове, разположени в столицата. В задържаните са били намерени бомбички, нож и бокс.
От 18.00 часа до приключване на протеста се забранява влизането на пътни превозни средства съответно по:
- ул. "Московска“ между ул. "Георги С. Раковски“ и ул. "Будапеща“;
- ул. "Георги Бенковски“ между бул. "Княз Александър Дондуков“ и ул. "Московска“;
- ул. "Будапеща“ между бул. "Княз Александър Дондуков“ и ул. "Московска“.
СДВР осигурява охрана, има разположени 19 контролно-пропускателни пункта (КПП), част от които са динамични.
От Комисията за регулиране на съобщенията съобщиха, че няма умишлено заглушаване на мобилния сигнал в центъра на столицата.
