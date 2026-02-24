ЗАРЕЖДАНЕ...
|Просветният министър: Ще направим всичко възможно да продължи образователният процес и системата да не се политизира
Това заяви служебният министър на образованието и науката Сергей Игнатов на брифинг пред журналисти днес.
"Основният фокус на настоящото правителство са предстоящите избори. Необходимо е да запазим българското училище от политическа агитация и партизанщина", каза още той.
В контекста на предстоящите предсрочни избори той проведе поредица от срещи с началниците на Регионалният управления на образованието, тъй като училищата се преобразуват в изборни секции.
Настоящите учебни програми новият министър на образованието коментира така:
Материалът не е съобразен с психологическото състояние на децата. Те трябва да имат време да мислят.
