ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Прощаваме се с великия Боян Радев
Поклонението пред първия двукратен олимпийски шампион на България Боян Радев е от 11:00 часа на националния стадион "Васил Левски" в столицата.
Припомняме, че борецът, колекционер и филантроп почина на 18-и декември на 83-годишна възраст.
Той е първият двукратен олимпийски шампион на страната ни - от Токио 64 и Мексико 68.
Състезава се в категория до 97 кг на класическата борба. Световен шампион е от Толедо 66. И три пъти е избиран за спортист №1 на България.
Носител на най-високото държавно отличие - орден "Стара планина", първа степен (2002).
През 2009 г. получава и най-високото отличие на Международната федерация по борба "Златна огърлица“. Същата година е приет в Залата на славата в Оклахома (САЩ).
Боян Радев е и първият кавалер на приза "Пиер дьо Кубертен" за особено големи заслуги към олимпийското движение. МОК му връчва и "Трофей на президента".
Освен това той бе един от най-големите колекционери у нас. Обявен е за дарител № 1 на Националния исторически музей, където има зала, кръстена на негово име. В експозицията са изложени ценни паметници от колекцията му от над 170 експоната.
Вижте какво каза пред ФОКУС за Боян Радев другият ни двукратен олимпийски шампион в борбата - Петър Киров - ТУК.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Спасените деца от Могилино получиха втори шанс за живот
21:35 / 21.12.2025
Откриха 11-годишно дете, обявено за общодържавно издирване
20:16 / 21.12.2025
АПИ: Няма нищо вярно в твърденията на Демерджиев за закупена яхта...
19:30 / 21.12.2025
Когато имахме подводници
22:45 / 21.12.2025
Даниел Митов с тежък удар по Бойко Рашков, Иван Демерджиев и през...
16:19 / 21.12.2025
Българка за увеличените данъци: Ще ме принудят да си продам имота...
15:15 / 21.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
От 100 кг до 50 кг и с нова песен
11:06 / 20.12.2025
Почина легенда на БНТ
20:55 / 20.12.2025
ЧСИ продава апетитно паркомясто и апартамент в Пловдив
14:29 / 20.12.2025
Най-лесният начин за отстраняване на котлен камък от кана за топла вода
11:27 / 20.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS