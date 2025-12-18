ИЗПРАТИ НОВИНА
Легендата Петър Киров: Боян Радев е първи от всички!
Автор: Георги Куситасев 10:35Коментари (0)302
© Start-Photo.bg
Един от едва шестимата двукратни олимпийски шампиони за България в исторически план - Петър Киров говори пред ФОКУС минути след новината за кончината на легендата Боян Радев. 

Двамата са единствените борци в историята на България, които имат по две олимпийски титли. И двамата са борци в класическия стил, но Радев е първият ни двукратен олимпийски първенец.

"Боян Радев не бива да го мерим с успехите в спорта, постиженията. Той трябва да се мери и като човек. Аз съм се възхищавал на него още преди да започна моя обичан спорт - борбата. Боян Радев имаше много човещина - човешки добродетели. Аз съм се учил от него. Много е дал за България и много е постигнал. Той е първи от всички", заяви Киров пред нашата медия. 

"Много ме беше жал, че не участва на Олимпиадата през 1972-а година, защото бяха същите противници, които е побеждавал. Пак щеше да ги победи! Много ме беше жал, защото щеше да стане трикратен олимпийски шампион! Много от него можехме да се поучим. Много даде на борбата и нашия спорт. Много жалко", завърши Киров. 

Ето всички двукратни олимпийски шампиони на България: 

борците Боян Радев (1964, 1968) и Петър Киров (1968, 1972), щангистът Нураир Нурикян (1972, 1976), кануистът Николай Бухалов (1988, 1992), стрелецът Таньо Киряков (1988, 1996) и състезателката по спортна стрелба Мария Гроздева (2000, 2004). 

Боян Радев Александров е първият двукратен олимпийски шампион в България.

Роден е на 25 февруари 1942 г. в с. Мошино (днес кв. Мошино на Перник). Състезател по борба класически стил, състезаващ се за "Спартак“-София.

Освен като борец, Боян Радев е известен и като виден колекционер и дарител. Обявен е за дарител № 1 на Националния исторически музей. В музея, има наречена на неговото име зала "Дарение Боян Радев“експозиция са изложени ценни паметници колекцията му, над 170 експоната – икони, църковна утвар, дърворезби, каменни пластики, между които три мраморни римски портрета от ІІ-ІІІ век сл. Хр., изпълнени от неизвестен даровит скулптор.

Сред оброчните релефи преобладават посветителните паметници на Артемида, представени в архаичната иконография като покровителка на природата и живота, което може да се свърже със старата тракийска почит към Великата богиня майка в хипостазата ѝ на Потния терон.

Радев дарява на НИМ и всички свои награди и отличия от борбата.

Три пъти е обявяван за спортист №1 на България.

Радев е приет в "Залата на славата" на световната борба, удостоен е с най-високото отличие на Международната федерация по борба - "Златна огърлица".

Легендата получава и признание от МОК. Носител е на два приза на МОК, едниният е "Пиер дьо Кубертен", а другият - "Спортът и изкуството", който му се присъжда като на един от най-големите колекционери.

През 2002 година Радев получава най-високото държавно отличие - орден "Стара планина", първа степен.







