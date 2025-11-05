ЗАРЕЖДАНЕ...
Промяна в посоката на вятъра вдига температурите за уикенда
Вятърът в четвъртък и петък ще е от изток-североизток, слаб до умерен и температурите ще останат без съществена промяна. В събота вятърът ще отслабне, ще се завърти от юг-югоизток, а в неделя и понеделник в Източна България - от югозапад, там отново ще е умерен, времено и силен.
Температурите ще се повишат, повече в източните райони. Във вторник, с обръщане на вятъра от северозапад, ще започне застудяване.
