Промяна в посоката на вятъра вдига температурите за уикенда

© През следващите дни до края на тази и в началото на следващата седмица ще преобладава облачно време. Ще има и валежи, в различните дни с различни количества и разпределение. Остават и условията за намалена видимост на места в низините и котловините.



Вятърът в четвъртък и петък ще е от изток-североизток, слаб до умерен и температурите ще останат без съществена промяна. В събота вятърът ще отслабне, ще се завърти от юг-югоизток, а в неделя и понеделник в Източна България - от югозапад, там отново ще е умерен, времено и силен.



Температурите ще се повишат, повече в източните райони. Във вторник, с обръщане на вятъра от северозапад, ще започне застудяване.