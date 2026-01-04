ЗАРЕЖДАНЕ...
|Промяна с времето на Бабинден
В повечето дни температурите ще са в диапазона 10–15 градуса, с регионални колебания до 17–18. В източната половина на страната усещането за пролет ще е по-осезаемо, докато в централните и западните райони на Дунавската равнина ще остане сравнително по-хладно, съобщи Николай Василковски.
Облачността в дните до Ивановден ще е променлива, с локални валежи, предимно от дъжд. Само в Северозападна България условията ще позволяват мокър снеговалеж и заледявания в ранните и късните часове на денонощието.
Ранните прогнози допускат промяна в атмосферната циркулация на Бабинден. На 8 януари вятърът ще се обърне от запад-северозапад. Със студения фронт за кратко в Северна и Западна България локално ще превали сняг. Ден по-късно и следобедните температури ще са от 1 до към 5–6 градуса.
В по-дългосрочен план изгледи за по-съществени валежни обстановки има около 10–12 и към 15–16 януари. На този етап прогнозата е за снеговалеж.
