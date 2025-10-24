ЗАРЕЖДАНЕ...
|Промяна при пенсионирането на военните
Поправката е предложена от Христо Гаджев (ГЕРБ-СДС), Станислав Анастасов ("ДПС-Ново начало"), Галин Дурев ("БСП-Обединена левица") и Александър Вълчев ("Има такъв народ").
През следващите няколко години се очаква висок отлив от военнослужещи, които навършват пределна възраст. Едновременно с реализирането на проектите за модернизация е необходимо да се предприемат действия за повишаване на ефективността и устойчивостта на системата за отбрана. Един такъв възможен инструмент е преразглеждането на пределната възраст за военна служба на военнослужещите, които не се упражнили правото си за пенсия за осигурителен стаж и възраст. Увеличаването на пределната възраст с две години може да спомогне за оптимално използване на наличния човешки ресурс, посочват вносителите на поправката в своите мотиви.
С промените в закона се създава и изрична уредба относно определяне дейността на Върховното главно командване и разрешаване използването на оръжие и/или технически средства от въоръжените сили срещу безпилотни автономни системи и средства при охрана и отбрана на военни обекти, пунктове за постоянна дислокация, военни формирования, техника и корабни платформи, разположени извън пунктовете за постоянна дислокация.
Разширява се обхватът на обучаемите в професионалните колежи с въвеждане на категорията "колежани“ – обучавани български граждани за придобиване на професионална квалификация от професионално направление "Военно дело и отбрана“ за нуждите на Министерството на отбраната и други министерства и ведомства.
