ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Промениха прогнозата за събота и неделя
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:20Коментари (0)811
©
НИМХ промени прогнозата си за най-близкия уикенд и отложи хубавото време за събота и неделя, видя Plovdiv24.bg. Ето какво време ни очаква според държавните синоптици:

През почивните дни и първата половина от следващата седмица ще преобладава облачно време, в отделни равнинни райони - и с намалена видимост. Ще има и валежи, в събота на много места в страната, повече като количество в крайните югозападни райони, в неделя – главно в Източна България и в планините в Югозападна.

В понеделник валежите ще бъдат главно в Западна и Централна България, докато във вторник – предимно в Централна и Източна. В сряда и четвъртък валежите ще намалеят по обхват и по количество. Облачността ще се разкъса, през втория ден ще намалее, но на повече места в низините сутрин ще бъде мъгливо.

В събота вятърът ще се ориентира от изток-югоизток, а в неделя и понеделник в Източна България - от юг-югозапад. Температурите ще се повишат, повече в източните райони, където дневните ще достигат до 20°-22°; минималните също ще са относително високи, в понеделник в повечето места ще са между 8° и 13°, на изток – до 15°-16°.

Във вторник, с обръщане на вятъра от запад-северозапад, температурите ще започнат да се понижават, което със север-северозападен вятър ще продължи и в сряда. В четвъртък сутринта температурите ще са още малко по-ниски, а дневните ще са без особена промяна.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Неприятно време ни очаква в петък
18:00 / 06.11.2025
Окончателно: Прекратяваме договора си с мобилния оператор без сан...
17:01 / 06.11.2025
Водач на училищен автобус почина зад волана
16:02 / 06.11.2025
Ново убийство в София
16:07 / 06.11.2025
ЕЦТП за посещението на Максим Стависки: Това е не просто неуместн...
15:07 / 06.11.2025
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в Б...
12:43 / 06.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
16:40 / 04.11.2025
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
10:21 / 04.11.2025
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
10:59 / 05.11.2025
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
09:09 / 04.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България и Войната в Украйна
Бюджет 2026
Денят на народните будители
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: