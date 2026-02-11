Промени в парламентарната група на БСП

© Драгомир Стойнев вече не е председател на ПГ на "БСП - Обединена левица". Кирил Добрев също е махнат като зам.-председател. Това научи ексклузивно ФОКУС от свои източници тази сутрин.



В началото на пленарното заседание новината бе съобщена и от председателя на Народното събрание Рая Назарян.



Депутатите Кирил Добрев и Мая Димитрова са освободени като заместник - председатели на ПГ на “БСП -Обединена левица". Владимир Георгиев и Мариана Бояджиева стават зам. - председатели на парламентарнара група.



Наталия Киселова ще бъде избрана за председател на "БСП - Обединена левица.