Прокуратурата все още търси причините за инцидента, довел до смъртта на ВиК работник в Лясковец
Автор: Луиза Транчева 18:50
Все още не са ясни причините, довели до смъртта на ВиК работник при отстраняване на авария в Лясковец. Трагичният инцидент се случи в началото на ноември. Разследването се води от Окръжната прокуратура във Велико Търново.

От там уточняват, че незабавно след злополуката е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 123 от Наказателния кодекс - трудова злополука - причиняване на смърт по непредпазливост в следствие на нарушаване на правила за извършване на дейност, представляваща източник на повишена опасност/.

Местопроизшествието е посетено от дежурен следовател и криминалистичната лаборатория на Окръжен Следствен отдел – Велико Търново. Извършен е оглед в присъствието на специалисти и съдебен лекар. Изготвен фотоалбум, а тялото на пострадалия е откарано за аутопсия. До момента са разпитани свидетелите по случая. Изискана и получена е документация от "ВиК Йовковци“ ООД гр. Велико Търново. Изискан е доклад от Дирекция "Областна инспекция по труда“. Назначена е съдебномедицинска експертиза за установяване причината за смъртта на пострадалото лице. Планирано е извършване и на други следствени действия, които ще зависят от получените документи и заключенията на експертите.

Разследването продължава под ръководството на ОП – Велико Търново. За престъплението по чл. 123, ал. 1 от НК е предвидено наказание Лишаване от свобода за срок от 1 до 6 години.







