Прокуратурата с подробности за откритото тяло на бебе на сметище в Сливен
От прокуратурата уточниха, че по тялото на детето са установени видими наранявания, но към този момент не може да се каже как са причинени. Тялото е иззето и предстои да бъде направена аутопсия за установяване на причината за смъртта.
Работата по случая продължава.
Припомняме, че по-рано днес откриха тяло на новородено бебе в Сливен. То е било намерено в кашон на сметище в близост до квартал "Надежда".
