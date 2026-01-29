ЗАРЕЖДАНЕ...
|Прокуратурата повдигна обвинение на шофьора, причинил тежката катастрофа в Плевенско, при която загина лекар
Обвинението е свързано с вчерашната катастрофа край Телиш, при която загина бившият кмет на Червен бряг.
Престъплението е квалифицирано по чл.343, ал.1, б. "в", вр.чл.342, ал.1 от НК.
Местопроизшествието е посетено от дежурен прокурор в Окръжна прокуратура-Плевен и от окръжният прокурор на ОП-Плевен. Извършен е оглед. Моторните преводни средства, както и полуремаркето, с наличния в него товар, са иззети за последващи действия по разследването.
Към настоящия момент е установено, че вчера, около 07:35 ч., Д.Д. управлявайки товарен автомобил с прикачено полуремарке, по пътя между селата Телиш и Горни Дъбник, след ляв завой, при движение с несъобразена с пътните условия скорост (и на пътен участък с "черен" лед), губи контрол над управлението. В резултат на това моторното превозно средство навлиза в насрещната лента за движение и челно удря движещия се по същото време, на същото място, в обратна посока, лек автомобил, управляван от д-р Цветан Костадинов. От получените наранявания в следствие на удара, водачът на колата е починал.
На шофьора на товарния автомобил са направени проверки за употреба на алкохол и наркотични вещества с техническо средство, като пробите са отрицателни.
С постановление на Окръжна прокуратура –Плевен обвиняемият Д.Д. е задържан за срок до 72 часа.
На основание чл. 69а от НПК, притежаваното от Д.Д. свидетелство за управление на МПС временно е отнето.
Предстои прокуратурата да внесе искане в Окръжен съд - Плевен за вземане спрямо обвиняемия на мярка за неотклонение "Задържане под стража".
