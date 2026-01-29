ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Шофьорът, предизвикал катастрофата с бившия кмет на Червен бряг, има множество актове
Хората припомнят социалните мрежи, това е четвъртият смъртен случай в района от началото на миналата година. Припомнят и питат защо шофьорите на тирове не могат да бъдат озаптени. Защо някой не си е свършил работата с черния лед, образувал се на пътя. И защо 50 години не можем да построим магистрала в Северна България, която да отклонява тировете, за да не загиват хора.
"Водачът на товарния автомобил, предизвикал тежкото пътно транспортно произшествие, е 46-годишен български гражданин от град Сандански", коментира пред bTV oкръжния прокурор Владимир Николов.
От проверката на предходните му нарушения беше установено в системата на Министерство на вътрешните работи, че има такива наказания.
18 пъти са му съставяни актове за нарушения и 6 фиша е бил наказван. През 2022 г. е отнемана и шофьорската му книжка
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
НИМХ издадe предупреждения
08:07 / 29.01.2026
Консултациите за служебен премиер продължават
08:04 / 29.01.2026
Изтече видео с голи кадри на клиентка от студио за епилация
20:45 / 28.01.2026
Клиент: Миналата година купих капки за уши - 4,05 лв., а сега в ...
20:41 / 28.01.2026
Между 2 и 4 години години са необходими за адаптация към еврото
21:00 / 28.01.2026
Пловдивски адвокат защитава убиеца от Мадан
17:23 / 28.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Повече от щастлива в новата си къща
09:10 / 27.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
Германия обяви награда от един милион евро
13:22 / 27.01.2026
Ники Кънчев: Почина един от великаните на Пловдив
11:06 / 27.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS