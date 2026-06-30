Българските зеленчукопроизводители са изправени пред сериозна криза, която ги принуждава да унищожават изцяло готовата си реколта поради невъзможност да я продадат на пазара. Според земеделския производител Георги Телкиев, основният проблем се дължи на неконтролирания и евтин внос от държави извън Европейския съюз, като Северна Македония и Албания.

В тези страни производствените разходи са значително по-ниски, тъй като там все още се използват евтини препарати и пестициди, които отдавна са забранени в ЕС.

Там се използват препарати, които вече не са разрешени в Европейския съюз. Ние спазваме всички регламенти и използваме препарати, които отговарят на еконормите за пестициди. Затова себестойността ни е много по-висока посочи Георги Телкиев пред Nova News

Ситуацията се усложнява допълнително от натиска на прекупвачите, които изкупуват българските зеленчуци на цени, покриващи едва една пета от реалната им себестойност. Това прави производството напълно нерентабилно, като финансовата ножица се разтваря още повече заради крайно недостатъчните европейски субсидии. Докато държавната подкрепа възлиза на около 80 евро за хектар, реалните разходи за отглеждане на продукцията достигат близо 1000 евро на декар.

Искаме да остане за нашите български потребители, за да се хранят с чиста българска продукция без пестициди. Аз съм под себестойност. Себестойността ми е около 25%, а сега продукцията се изкупува за 15-20%. Няма как да издържим на тези цени. Спънката идва от прекупвачите. каза още производителят

Въпреки че Комисията за защита на конкуренцията вече проучва пазара за нелоялни практики, фермерите все още нямат директна връзка с Министерството на земеделието. Те не търсят външни пазари, а искат храната им да остане в България, но предупреждават, че без спешна намеса и защитни мерки от страна на държавата, много от тях ще бъдат принудени да фалират и да се откажат от този бизнес.