|Производител: Да отглеждаш царевица е самоубийство
Добивите от слънчоглед към момента са от 80 до 180 кг/дка в региона на община Генерал Тошево. Прогнозите на членовете на Асоциацията са за средни резултати от около 150 кг/дка, посочи Коста Костов.
В цяла Добричка област жътвата на маслодайната култура е в ход. Предстои да се реколтират близо 970 000 дка. До момента са ожънати близо 73 000 дка като първите добиви са 159 кг/дка. Година по-рано жътвата на слънчоглед в Добруджа е завършила със 180 кг/дка.
"Слънчогледът е малко по-сухоустойчива култура от царевицата. Докато при него можем да очакваме някакъв добив, при другата жътва ще бъде трагично“, коментира още Коста Костов.
"Да отглеждаш царевица е вече самоубийство. Това е поредната лоша година. При тези климатични условия – суша, екстремни температури, продължителна липса на дъжд, ние сме обречени. Това не е хленчене, това са реални факти. Няма как да отглеждаш царевица без поливни системи. В Добруджа напояване за тази култура няма. Всъщност изобщо напояване няма, проблем е. С една дума – обречени сме“, категоричен е Костов.
През настоящата стопанска година площите с царевица в Добричка област намаляха с над 300 000 дка. За сравнение през 2024 г. фермерите заложиха общо 971 000 дка с царевица, докато тази пролет засяха едва над 600 000 дка. През миналата година жътвата в Добричко област приключи със среден добив от царевица от 301 кг/дка, а година по-рано – с 314 кг/дка. Очакванията на фермерите са отново за слаби резултати.
