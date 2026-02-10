ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проговори мъжът, открил кемпера на Калушев
Николай Ангелов подробно разказа как точно е видял кемпера, в който бяха намерени мъртви Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче.
Николай Ангелов: "Както си карах по пътя, кемперът беше отбил на два метра от пътя. Писнах с клаксона два-три пъти. Никой не се показа, не се отвориха вратите. Отдясно погледнах. Видях, че има човек, който се е опрял на стъклото. Видях, че има кръв по лицето от другата страна. Отдръпнах се и почнах да звъня".
БНТ: Защо ходите през зимата да наглеждате кошарата?
- Има много ветрове, сняг. Има коне, които си пасат горе, бутнат оградата, да видя в какво състояние е. Случвало се да я намирам със счупени прозорци".
Той потвърди, че в дни като неделния, когато времето позволява това, след дъждове и снегове, да проверят състоянието на летните кошари, тъй като стадата се качват там още през средата на март.
Другото, което стана ясно днес от неофициални източници, е, че за тримата, които са намерени в хижа "Петрохан" мъртви, има данни, че между 3 и 5 дни преди да бъдат произведени изстрелите, които са причинили нараняванията им, са били само на хляб и чай.
