Вие сте светлината. Бъдете свободни! Обичам ви. Иво, Ники, ****, Пламен, Дечо, Ивей. Това написа в своя фейсбук профил единствената жена от групата на рейнджърите от "Петрохан" - Невена Стаева.



Нейното име беше споменато oт Валери Андреев, който пред bird.bg обясни за взаимоотношенията между членовете на сектата и признанието му, че е бил обект на сексуални престъпления и посегателства от страна на Ивайло Калушев, докато е бил непълнолетен. Валери обяснява, че сред тях е имало и жена и това е била именно Невена.



Интересното е, че през 2016 година тя е пресподелила пост на Борислав Сандов, в който той обяснява, че е бил осъден заради клевета във фейсбук и който моли за дарения, за да събере пари, за да плати глобата и съдебните разноски по делото. Т.е. още преди 10 години Невена, член на групата на Ивайло Калупев е знаела кой е Борислав Сандов.



В признанията си Валери дори споделя, че е имал и сексуални влечения към нея, но сред скандали и раздори той напуска сектата и се връща в България. Припомняме, че той е бил внедрен лично от майка си( София Андреева) в нея, която е била последователка на идеите на Ивайло Калушев още от 2008 г., дарявала е сериозни финанси, като сметката е достигнала до 1 млн. лева без знанието на съпруга ѝ.



Случаят разтресе България, след като на 2 февруари бяха намерени 3 тела с куршуми в главата на Ивайло Иванов, Дечо Василев, Пламен Статев. Те са били открити от друг свой "другар" - Деня Илиев, който е напуснал групата, тъй като в Мексико си е намерил жена, но след връщането си в България си е купил къща в близкото до хижа "Петрохан" село Гунци. Именно той е и подалият сигнал на телефон 112 за намерените тела. Той е отишъл на място, след като Ивайло Калушев изпраща подозрително съобщение на майка си, а тя не е могла да се свърже с него по телефона. Звъни на Деян и го моли да провери какво става в хижата.



Телата на другите трима - Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев са открити на 8 февруари от случаен овчар на връх Околчица, който е тръгнал да наглежда лятната си кошара.



Разследването до момента сочи към така нареченото разширено самоубийство. Според изнесените данни е имало и други деца, който през годините са били част от обкръжението, като Ивайло Калушев е предпочитал такива до 17-18 годишна възраст. Предполага се, че Невена, както и другите са били един вид алиби за това, което Ивайло е правил.



Според психолози, той е опитен манипулатор, човек, който може да подчинява и манипулира особено хора и деца които са по-затворени и некомуникативни.