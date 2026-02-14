ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
Нейното име беше споменато oт Валери Андреев, който пред bird.bg обясни за взаимоотношенията между членовете на сектата и признанието му, че е бил обект на сексуални престъпления и посегателства от страна на Ивайло Калушев, докато е бил непълнолетен. Валери обяснява, че сред тях е имало и жена и това е била именно Невена.
Интересното е, че през 2016 година тя е пресподелила пост на Борислав Сандов, в който той обяснява, че е бил осъден заради клевета във фейсбук и който моли за дарения, за да събере пари, за да плати глобата и съдебните разноски по делото. Т.е. още преди 10 години Невена, член на групата на Ивайло Калупев е знаела кой е Борислав Сандов.
В признанията си Валери дори споделя, че е имал и сексуални влечения към нея, но сред скандали и раздори той напуска сектата и се връща в България. Припомняме, че той е бил внедрен лично от майка си( София Андреева) в нея, която е била последователка на идеите на Ивайло Калушев още от 2008 г., дарявала е сериозни финанси, като сметката е достигнала до 1 млн. лева без знанието на съпруга ѝ.
Случаят разтресе България, след като на 2 февруари бяха намерени 3 тела с куршуми в главата на Ивайло Иванов, Дечо Василев, Пламен Статев. Те са били открити от друг свой "другар" - Деня Илиев, който е напуснал групата, тъй като в Мексико си е намерил жена, но след връщането си в България си е купил къща в близкото до хижа "Петрохан" село Гунци. Именно той е и подалият сигнал на телефон 112 за намерените тела. Той е отишъл на място, след като Ивайло Калушев изпраща подозрително съобщение на майка си, а тя не е могла да се свърже с него по телефона. Звъни на Деян и го моли д
Телата на другите трима - Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев са открити на 8 февруари от случаен овчар на връх Околчица, който е тръгнал да наглежда лятната си кошара.
Разследването до момента сочи към така нареченото разширено самоубийство. Според изнесените данни е имало и други деца, който през годините са били част от обкръжението, като Ивайло Калушев е предпочитал такива до 17-18 годишна възраст. Предполага се, че Невена, както и другите са били един вид алиби за това, което Ивайло е правил.
Според психолози, той е опитен манипулатор, човек, който може да подчинява и манипулира особено хора и деца които са по-затворени и некомуникативни.
