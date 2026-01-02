ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Прогноза: Минимум от 50% от дребните търговци няма и да могат да отворят през януари
Таня Бобчева е собственичка на магазинче за цигари и сладкарски изделия и разказва, че липсата на пакети води до затруднения в търговията. "Аз, като юридическо лице, не съм взела нито един цент. С помощта на близки и познат успях да се сдобия със 100 стартови комплекта за физически лица. Те съдържат 10 евро. Проблемът е, че вътре има само една монета от 2 евро, както и 2 по 1 евро. Когато дойдат клиенти и заплатят с едри банкноти, ние нямаме какво да им върнем", разкрива тя пред NOVA.
По думите ѝ банкоматите в Бургас пускат по 50 евро, така че липсват дребните купюри, което ще породи сериозен проблем при връщането на монети. "Това няма да доведе до повишение на цените на стоките, нито до закръгляне нагоре. Най-търсени при нас са дребни продукти, които са на стойност до 1 евро, не работим с постерминал, защото основно продаваме цигари, а за тях отстъпките на банките са доста големи. Липсата на европакети и дребни монети принуди доста от колегите да не отворят. Според мен минимум от 50% от дребните търговци няма и да могат да отворят през януари поради липса на дребни евромонети и банкноти", смята Бобчева.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1606
|предишна страница [ 1/268 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Проф. Георги Рачев: Времето е много студено, но започва промяна
08:36 / 02.01.2026
С въвеждането на еврото в България: Скок в цените на тази услуга
08:14 / 02.01.2026
Прогнозата на НИМХ: Идва сняг!
07:59 / 02.01.2026
СДВР: В сравнение с миналата година са задържани три пъти повече ...
22:59 / 01.01.2026
Анкета на ФОКУС: Българите не знаят за какво да похарчат първото ...
22:11 / 01.01.2026
Кървава Нова година: Мъж уби брат си с брадва, рани племеника си
21:51 / 01.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS