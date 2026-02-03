ИЗПРАТИ НОВИНА
Професорът, който се изказва по всички теми, с нов бисер
Автор: ИА Фокус 20:54
© Plovdiv24.bg
"Румен Радев може да има между 75-80 депутати. Това са 1/3 от народните представители, ако, разбира се, не станат някакви гафове“.

Това каза математикът професор Николай Колев, който беше гост в предаването "Делници“ с водещ Николай Колев.

Професор Витанов обясни, че твърденията му се обосновават на вътрешна информация, получена от социологически агенции, показали му все още непубликувани данни.

"Ако допуснем, че тези социологически проучвания отговарят на истината, той ще вземе 1/3 от гласовете, което означава, че ще има проблеми за партиите, които в момента имат до 20 мандата“, посочи още гостът.

Математикът разви своя теория, базирана на спомените на някогашния министър на търговията Атанас Буров. В книгата със спомени на Буров пишело, че 2 милиона лева били достатъчни за един депутат, за да гласува той срещу правителството. Според госта, когато става дума за министър-председател, сумата трябва да се вдигне до 20 милиона лева или 10 милиона евро.

"Като ги гледаме петимата кандидати, то има две възможни теории. Едната е Теорията на дългата коса, а другата е Теорията на късата коса. Ако приложим Теорията на дългата коса и добавим допълнителното изискване лицето да няма връзки с хора, които да му предлагат по 10 милиона евро, то по тази теория името на служебния премиер трябва да е Маргарита Николова“, заяви проф. Витанов.

Ученият от БАН продължи с това, че ако пък се приложи Теорията на късата коса, към която отново се добави изискването лицето да не е заподозряно в получаването на 10 милиона евро, то тогава се откроявало името на другата заместничка на Димитър Главчев – Силвия Къдрева. Според професор Витанов една от двете дами ще бъде следващият служебен премиер.


03.02.2026 Ето какво каза Борисов в първото си ТВ интервю от доста време
03.02.2026 ГЕРБ-СДС предложи на Йотова избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер
03.02.2026 Йотова при консултациите с ГЕРБ-СДС: Няма да бъде лесно
02.02.2026 Илияна Йотова приема ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ утре
02.02.2026 БСП ще издигне Илияна Йотова за президент
01.02.2026 Божидар Божанов: Управляващите опитват да наложат тезата, че изборите не зависят от служебния кабинет
Още новини от Национални новини:
Легендарна българка днес става на 88 години!
18:00 / 03.02.2026
18:00 / 03.02.2026
Ето какво каза Борисов в първото си ТВ интервю от доста време
17:40 / 03.02.2026
17:40 / 03.02.2026
Миролюба Бенатова: Днешното изявление на МВР и прокуратурата за у...
17:13 / 03.02.2026
17:13 / 03.02.2026
Борислав Сандов: Трябва да се проследи къде е изчезналият собстве...
15:57 / 03.02.2026
15:57 / 03.02.2026
СГС замени условната присъда на прокурорския син с 1 година и 8 м...
16:26 / 03.02.2026
16:26 / 03.02.2026
Жител на най-близкото до хижата с труповете село: Идваха ученички...
15:34 / 03.02.2026
15:34 / 03.02.2026

