|Проф. Росен Стоянов за отстранените лица от листите на БСП: Явно имат други ходове
По думите му отстраняването на знакови лица от листите на БСП е очаквано, тъй като те са били наясно, че не могат да преборят мнозинството в партията си. "Те са усвояващи властови ресурс от много по-дълго време от председателя. Явно имат други ходове, с които да оставят имената си", посочи политологът.
Относно разкриването на секции в чужбина, проф. Стоянов бе категоричен, че решението трябва да стъпи на статистика, а не на емоции.
"Ние не умеем да говорим за нашите сънародници като част от българския народ, а по-скоро като "невъзвращенец". Или като хора, които са предали нацията, сотишли са там на гурбет и нямат нищо общо с нас", коментира той пред NOVA NEWS и допълни, че темата се използва за политиканстване и противопоставяне.
Във връзка със заявката на служебния кабинет да разкрие истината за случая "Петрохан“, политологът изрази скептицизъм относно сроковете.
"Единственият вариант да се разкрие истината за "Петрохан“ тук и сега, в рамките на живота на това служебно правителство, е ако към момента някой знае истината. За всичко друго, което е свързано с разследвания, с експертизи, с помощ от външна страна или служба, ще отнеме прекалено много време", обясни Стоянов. Според него основният проблем е да накараш мнозинството от българите да повярват в изнесените данни.
Проф. Стоянов коментира и мълчанието на президента Румен Радев по ключови теми, както и позицията му за Крим.
"Явно хората около него уплътняват със съдържание и смисъл мълчанието му. Ако Радев беше изказал тази реплика в качеството си на военен, по-скоро щяхме да му я простим и щеше да е валидна, защото военните отчитат реалността. Но от институционалността, от държавническата позиция, която заемаше - именно президент на държава членка на НАТО и на ЕС, беше стратегическа грешка", каза още той.
