|Проф. Пимпирев: България влиза в полупустинна зона, 70% от водата се губи във водопроводите
Това каза геологът и ръководител на българската полярна експедиция проф. Христо Пимпирев за водната криза у нас по bTV.
Той уточни, че има всякакви възможности и техническият прогрес позволява осигуряването на вода дори в напълно пустинни райони, като например в Обединените арабски емирства.
"Там дъжд почти няма, само че превръщат морската вода в сладководна – има си технология за това. Аз скоро минах с ветроходна лодка покрай френското крайбрежие на Cредиземно море – там са построили огромни инсталации за пречистване на морската вода в сладка. Тоест, те се готвят за това да имат вода, докато при нас не се обръща внимание“, поясни професорът.
По думите му проблемът не е скорошен – още от водния режим при софийския кмет Александър Янчулев, в първите години на демокрацията.
"Проблемът у нас е, че водите са разпръснати в най-различни институции. Язовирите, например, които са хранилището на питейната вода и водата за напояване, са към Министерството на околната среда и водите (МОСВ), но има ВиК, която отговаря водата да стигне до чешмите. Тя е изключително стара цялата ни водопроводна мрежа – това пък е към Регионалното министерство. Създаден е един воден холдинг – вчера пък построиха един борд“, каза още проф. Пимпирев.
Когато всеки дърпа чергата към себе си, няма как да имаме вода, обобщи геологът.
"Най-голяма част от водата се губи във водопроводната система. Над 60/70% от водата се губи по водопроводите, това е ВиК системата, което си е отделна организация към Министерството на регионалното развитие, докато язовирите са към друго министерство и няма какво да ги обедини. Ето, да се надяваме, че този борд, ще направи това“, добави той.
