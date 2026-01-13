Проф. Маринов: Радев се оказа единствената сериозна алтернатива на съществуващите партии

© Румен Радев се оказа единствената сериозна алтернатива на съществуващите партии, най-вече на парламентарно представените. Има и други разбира се, но той е очевидно най-сериозният фактор, който би могъл чувствително да размести пластовете, да промени начина, по който произтича българската политика. Това заяви в предаването на радио ФОКУС "България, Европа и светът на фокус" политическият анализатор проф. Александър Маринов.



"Естествено, това е предположение, което стъпва на неговия рейтинг, на неговия престиж в обществото. А вече как това би могло да се осъществи, когато той и ако той се превърне в партиен лидер, това е отделен въпрос, който няма еднозначен отговор", констатира Маринов.



"Първо, нормално би било да има някакъв избор или някакви реални различия между действащите основни партии, така да ги наречем системни, но те до такава степен си приличат в пакостите, които вършат, в непрекъснато нарушаване на азбучни правила, че между тях всъщност няма никакъв избор. Това е просто някакво разпределение на клиентели. Единственият мотив да се гласува за тях е такъв под една или друга форма. А иначе, разбира се освен президента, би трябвало да има и други, но тук стигаме до изкривения, ненормалния начин, по който се прави политика в България, включително по който се появяват нови формации", каза той и направи съпоставка с политическата ситуация в Европа.



"Ако се обърнете към да кажем практиката в Европа, ще видите колко често се появяват нови партии и доста бързо набират популярност, след това могат да загубят разбира се. У нас този процес е абсолютно запушен, затапен поради изключителните привилегии, които са си издействали парламентарно представените партии"



"Любопитното е, че парламентарно представените партии до една признават, че перспективите им в следващия парламент зависят от това дали президентът Радев ще направи партия, дали ще участва в изборите, и оттам нататък тръгват сметките, кой с кого би могъл да се коалира".



Политологът заяви още, че е започнало "надаване" кои партии биха си партнирали с него.



"Включително най-заклетия му враг доскоро, Бойко Борисов, и той започне да разсъждава с някакви такива хипотетични конструкции: защо пък не е, той ако дойде, ако е добро за България и т.н. Това е между другото доста голям напредък, тъй като доскоро те въобще го игнорираха, смятаха, че няма да ги застраши, че няма значение. А сега всички признават, виждат реалностите, които почнаха най-после и социолозите да показват".



Маринов се позова на социологическо изследване, което показва, че 40% от българите искат страната да се управлява от партия, която не е била досега в парламента.



"Те са в много тежка криза тези партии, които сега са в парламента, те търсят начин за оцеляване. И един от начините е да намерят път към някакъв вид партньорство или поне да избегнат челният сблъсък с евентуалната формация на президента, тъй като е ясно, че нито една от партиите в парламента, дори и съюзени по някакъв начин, не могат да спечелят такъв сблъсък. Но тук разбира се големият проблем е друг, че ние разсъждаваме за едно вероятно събитие, което не знаем нито кога, нито как, нито може би дори дали ще се случи", каза той.