ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Проф. Маринов: Радев се оказа единствената сериозна алтернатива на съществуващите партии
"Естествено, това е предположение, което стъпва на неговия рейтинг, на неговия престиж в обществото. А вече как това би могло да се осъществи, когато той и ако той се превърне в партиен лидер, това е отделен въпрос, който няма еднозначен отговор", констатира Маринов.
"Първо, нормално би било да има някакъв избор или някакви реални различия между действащите основни партии, така да ги наречем системни, но те до такава степен си приличат в пакостите, които вършат, в непрекъснато нарушаване на азбучни правила, че между тях всъщност няма никакъв избор. Това е просто някакво разпределение на клиентели. Единственият мотив да се гласува за тях е такъв под една или друга форма. А иначе, разбира се освен президента, би трябвало да има и други, но тук стигаме до изкривения, ненормалния начин, по който се прави политика в България, включително по който се появяват нови формации", каза той и направи съпоставка с политическата ситуация в Европа.
"Ако се обърнете към да кажем практиката в Европа, ще видите колко често се появяват нови партии и доста бързо набират популярност, след това могат да загубят разбира се. У нас този процес е абсолютно запушен, затапен поради изключителните привилегии, които са си издействали парламентарно представените партии"
"Любопитното е, че парламентарно представените партии до една признават, че перспективите им в следващия парламент зависят от това дали президентът Радев ще направи партия, дали ще участва в изборите, и оттам нататък тръгват сметките, кой с кого би могъл да се коалира".
Политологът заяви още, че е започнало "надаване" кои партии биха си партнирали с него.
"Включително най-заклетия му враг доскоро, Бойко Борисов, и той започне да разсъждава с някакви такива хипотетични конструкции: защо пък не е, той ако дойде, ако е добро за България и т.н. Това е между другото доста голям напредък, тъй като доскоро те въобще го игнорираха, смятаха, че няма да ги застраши, че няма значение. А сега всички признават, виждат реалностите, които почнаха най-после и социолозите да показват".
Маринов се позова на социологическо изследване, което показва, че 40% от българите искат страната да се управлява от партия, която не е била досега в парламента.
"Те са в много тежка криза тези партии, които сега са в парламента, те търсят начин за оцеляване. И един от начините е да намерят път към някакъв вид партньорство или поне да избегнат челният сблъсък с евентуалната формация на президента, тъй като е ясно, че нито една от партиите в парламента, дори и съюзени по някакъв начин, не могат да спечелят такъв сблъсък. Но тук разбира се големият проблем е друг, че ние разсъждаваме за едно вероятно събитие, което не знаем нито кога, нито как, нито може би дори дали ще се случи", каза той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 114
|предишна страница [ 1/19 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Хората с право се наредиха на опашки пред чейндж бюрата, банките ...
22:02 / 13.01.2026
Банкер: Не мога да си обясня бързането на хората да сменят парите...
21:38 / 13.01.2026
Явор Колев: Най-често измами с фалшиво евро се случват в малки тъ...
21:34 / 13.01.2026
Кирил Петков: Как работеха измамите с хартиените бюлетини?
22:07 / 13.01.2026
Експерт: Двуцифрените темпове на растеж на заплатите остават в ми...
20:22 / 13.01.2026
Собственик на агенция: Клиентите, които смятат, че имотът им ще с...
20:48 / 13.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Честито на Георги Торнев!
19:09 / 12.01.2026
Още сняг и много студ след часове
13:43 / 12.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS