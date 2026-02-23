ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проф. Константинов: Казусът с оставката на Цицелков вече нанесе тежки поражения
И допълни: "Политически лидери се държат като ненормални, говорят се откровени глупости. Българските политици не изостават много от тази тенденция и те правят всякакви дивотии. Така че това, че още един човек се държи неадекватно, не би трябвало да е изненада. Ситуацията е безпрецедентна за България".
Проф. Константинов коментира, че в "нормалните държави" се подава оставка за много по-малки съмнения в интегритета на един човек. Относно това дали Служебният кабинет ще успее да направи честни избори, той казва:
"Много ми се иска, защото ние се намираме също така на невероятно ниско ниво доверие на хората към всички български институции, не само към Кабинета, но като гледам, как са тръгнали нещата, ми се вижда все по-безнадеждно това нещо. Защото просто не се прави нито една крачка в правилна посока. Цялата тази история около нас е просто, как да ви кажа, все пак, аз лично от 35 години се занимавам с избори и следя това, което става по света. Просто безпрецедентно ниско ниво, това е някакво суицидно поведение на политическите елити. Те просто вървят към унищожение. За съжаление, те няма да унищожат само себе си. А и много други хора ще им бъдат разрушени животите".
Според проф. Константинов постът вицепремиер по честните избор трябва да бъде закрит: "Трябва да се закрие този абсолютно измислен пост, вицепремиер по честните избори, защото това е юридически нонсенс. Ако той е за честни избори, тогава другите от Кабинета за какво са, за нечестни избори? Така че този пост трябва да се закрие, той в известен смисъл противоречи на изборния кодекс".
И добавя: "Ние не правим избори за първи път. Това ще бъдат 17 избори за народно събрание и може би в 35 или 40-и избори. Така че няма какво да измисляме нови стандарти. Те са известни стандартите. Но просто ние се държим като не нормални в момента. Вижте какво обяснение даде властта за това с летище в София. Трябвало да ремонтират шахти. Просто някакъв тотален абсурд. Кацат американски бойни самолети, а ние ремонтираме шахти, естествено през нощта, защото най-добре тогава да се ремонтира. Просто малоумност някаква ги е обзела, да вземат поне да млъкнат, тия които управляват държавата, защото нищо хубаво не ни чака в тази атмосфера. Моят апел е да се успокоим малко, да видим какво пише в законите и да започнем да изпълняваме нещо, което сме правили многократно през годините. И ще осигурим свободни и честни избори. Това е формулата".
"Просто хората вече не само не се интересуват от политика в този смисъл, хубавия смисъл, те са отвратени, на хората им се повръщат това, което виждат. Просто имам чувството, че тук има някакво състезание, който ще направи най-големият кретенизъм, за да разруши доверието в изборния процес", коментира още директорът на "Електорални анализи и прогнози“ в "Галъп Интернешънъл Болкан“.
