|Проф. Коларова: Казусът с Цицелков ще има ефект върху цялата предизборна кампания
От друга страна тя подчерта, че в служебното правителство има и министри, които по-скоро виждат някаква възможност за професионално израстване или пробив.
Според проф. Коларова в този кабинет има силно присъствие на хора, свързани с "Продължаваме промяната“ и такива, които по един или друг начин са свързани с Румен Радев. "В служебното правителство очевидно ПП доминира. Това е едно. И второ, ако предизборно присъства ПП, действията на министрите, които ще бъдат в синхрон с предизборната кампания на партията, няма да донесат нищо добро на кабинета. Ето виждаме, например тази стъпка, свързана с изпълняващия длъжността главен прокурор. Ясно е желанието на министъра на правосъдието, обаче ако на предстоящото заседание на Висшия съдебен съвет не се случи нищо, това ще бъде ярка демонстрация на безсилие, което не знам как ще рефлектира", каза политологът.
Във връзката с желанията за промени от страна на служебния кабинет тя вметна и темата за ужаса "Петрохан". "Изведнъж да смениш всички, които работят по този случай, едва ли е най-добрият ход. Отново се поставя въпросът за ефекта от бързите и радикални персонални промени, в смисъл как ще бъдат изтълкувани от хората и как ще бъдат коментирани от политическите противници", добави проф. Коларова.
По думите ѝ най-горещата тема в момента са честните избори, особено след оставка на Цицелков. "Въпросът не е само, че той бил съден за употреба на алкохол, но и фактът, че 5 години фактически Европейската комисия не е считала, че той е компетентен да бъде наблюдател на избори. И това е нещо, което оттук нататък ще има ефект върху цялата предизборна кампания, непрекъснато ще се коментира, няма как да се забрави и да остане в миналото", подчерта тя.
Чуйте повече в звуковия файл
