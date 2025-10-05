ИЗПРАТИ НОВИНА
Проф. Кантарджиев: Започва като инфекция на гърлото. Ако не вземеш мерки веднага, след няколко дена засяга белия дроб и чакай усложнения
Автор: ИА Фокус 20:29Коментари (0)191
©
Наближаващият грипен сезон и завръщането на COVID-19 повдигат редица въпроси за общественото здраве, особено в контекста на скорошните наводнения по Южното Черноморие. В студиото на NOVA проф. Тодор Кантарджиев коментира какви са здравните рискове, защо противогрипните ваксини се бавят и как да различим симптомите на двете основни респираторни заболявания.

Здравни рискове след наводненията

Проф. Кантарджиев подчерта, че след природни бедствия като наводненията е изключително важно да се спазва хигиена. "Всяко наводнение крие своите рискове за здравето, особено когато се извършват дейности по почистването и когато хората са в калта и водата“, заяви той. Според него е много вероятно фекални води да са попаднали във водната маса, което създава риск от инфекции. Той посъветва всички ранички, получени по време на почистването, да бъдат "много добре дезинфекцирани“.

Грипът идва, но къде са ваксините?

На въпроса дали грипът вече е в България, проф. Кантарджиев отговори, че по традиция първите случаи се доказват в референтната лаборатория през ноември. Към момента разпространението в България и Румъния е слабо, но в няколко европейски държави вече има доказани случаи.

Големият проблем обаче е липсата на противогрипни ваксини. "Много малко количества ваксини са получени в нашата страна“, призна професорът. Той горещо посъветва хората над 65-годишна възраст, за които държавата осигурява безплатни ваксини, да се имунизират, особено тези с хронични заболявания на дихателната и кръвоносната система. За останалите, които търсят ваксини, той препоръча: "Хубаво е хората, които имат желание да се ваксинират и които търсят ваксини, да се обърнат към аптекарите си, да дадат телефона си и когато дойдат ваксините, да бъдат повикани да си ги купят“.

Отиде ли си COVID-19 или се завръща?

COVID-19 не си е отишъл, стана ясно от думите на експерта. По повод новия щам, открит във Великобритания, той коментира: "Там, където много се изследва, има COVID“. Според последните данни от секвенирането на Националния център по заразни и паразитни болести, всички циркулиращи в България варианти са Омикрон. Наличните "няколко десетки хиляди“ дози ваксини ще бъдат достатъчни за хората в най-голям риск – тези с имунен дефицит и с белодробни усложнения. Професорът потвърди, че противогрипната и COVID ваксината могат да се поставят едновременно.

Как да различим грип от COVID?

Проф. Кантарджиев обясни и ключовата разлика в симптомите:

Грип: Започва внезапно. "В рамките на два часа от пълно здраве получаваш висока температура, болки в гърлото, тежест, болки в мускулите, болки в ставите и адинамия - не можеш да се движиш, лягаш. Това е грипът, който сграбчва“, обясни той.

COVID-19: "Започва като инфекция на гърлото. Ако не вземеш мерки веднага, обикновено след няколко дена засяга и белия дроб и чакай усложнения“, предупреди професорът.

Нови ваксини в имунизационния календар

От 1 януари догодина в имунизационния календар ще бъдат въведени и нови ваксини. Сред тях е ваксината срещу варицела, както и тази срещу папилома вирус (HPV) за момичета, която вече ще бъде достъпна по желание на родителите и за момченца. "В държави като Австралия, където ваксинираха и момичетата, и момчетата, вече почти нямат случаи на рак на шийката на матката“, подчерта проф. Кантарджиев.







Статистика: