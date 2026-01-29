Проф. Драганов: 7 евро за капучино не са много, народът вече има повече пари

© Зимният туристически сезон в България се намира в пиковата си фаза, като се очаква общият брой на туристите да надхвърли границата от 3 милиона души. Това обяви директорът на Института за анализи и оценки в туризма проф. Румен Драганов, като подчерта, че секторът демонстрира изключителна стабилност въпреки сериозното поскъпване на услугите.



"В момента имаме голяма пробация на пазара, всички пробват цени", заяви проф. Драганов в ефира на "България сутрин" по Bulgaria ON AIR. Според него високите цени в заведенията, достигащи до 7 евро за едно капучино, са нормално явление, щом има клиенти, които са готови да ги платят. Експертът аргументира ценовия скок с тезата, че българите вече разполагат с повече средства.



Статистиката показва 6 процента ръст на посещенията спрямо декември миналата година. Прогнозите сочат, че от очакваните 3 милиона туристи, над 2,2 милиона ще бъдат с цел конкретна почивка. В момента средната цена за нощувка в планинските курорти варира около 100 евро, но според анализатора пазарът сам ще балансира тези нива.



"Ако се харчи на тази цена - харчи се. Ако не - ще имаме промоции", коментира проф. Румен Драганов. Той уточни, че заведенията и хотелите в момента са пълни, което според него е доказателство, че няма изкуствено "извиване на ръцете" на потребителите.



С приемането на еврото и пълното интегриране в европейското пространство, българският турист получава нов тип мобилност. Експертът посочи, че това слага край на оплакванията от липса на избор, тъй като конкуренцията вече е директна с дестинации като Париж и Рим.



Към момента 56 процента от чуждестранните гости у нас са граждани на Европейския съюз. Най-голям интерес се наблюдава от страна на съседните държави – Турция, Румъния и Гърция. Основните центрове, които поемат потока, остават Банско, Боровец, Пампорово, Витоша и Мальовица.