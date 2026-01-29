ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Проф. Драганов: 7 евро за капучино не са много, народът вече има повече пари
"В момента имаме голяма пробация на пазара, всички пробват цени", заяви проф. Драганов в ефира на "България сутрин" по Bulgaria ON AIR. Според него високите цени в заведенията, достигащи до 7 евро за едно капучино, са нормално явление, щом има клиенти, които са готови да ги платят. Експертът аргументира ценовия скок с тезата, че българите вече разполагат с повече средства.
Статистиката показва 6 процента ръст на посещенията спрямо декември миналата година. Прогнозите сочат, че от очакваните 3 милиона туристи, над 2,2 милиона ще бъдат с цел конкретна почивка. В момента средната цена за нощувка в планинските курорти варира около 100 евро, но според анализатора пазарът сам ще балансира тези нива.
"Ако се харчи на тази цена - харчи се. Ако не - ще имаме промоции", коментира проф. Румен Драганов. Той уточни, че заведенията и хотелите в момента са пълни, което според него е доказателство, че няма изкуствено "извиване на ръцете" на потребителите.
С приемането на еврото и пълното интегриране в европейското пространство, българският турист получава нов тип мобилност. Експертът посочи, че това слага край на оплакванията от липса на избор, тъй като конкуренцията вече е директна с дестинации като Париж и Рим.
Към момента 56 процента от чуждестранните гости у нас са граждани на Европейския съюз. Най-голям интерес се наблюдава от страна на съседните държави – Турция, Румъния и Гърция. Основните центрове, които поемат потока, остават Банско, Боровец, Пампорово, Витоша и Мальовица.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Рая Назарян наказа пловдивски депутат с отстраняване
15:16 / 29.01.2026
Мария Филипова е готова да стане служебен премиер
15:17 / 29.01.2026
Водещи юристи станаха жертва на измама
14:01 / 29.01.2026
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер
14:03 / 29.01.2026
Българите налитат на имоти в Халкидики
12:24 / 29.01.2026
Стъклото на колата на Костадин Костадинов се пръсна на паркинга п...
12:36 / 29.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Събраха се
21:12 / 28.01.2026
Повече от щастлива в новата си къща
09:10 / 27.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
Германия обяви награда от един милион евро
13:22 / 27.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS