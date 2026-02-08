ИЗПРАТИ НОВИНА
Приятел на единия от убитите край "Петрохан": Категорично заявявам, че не са се занимавали с нищо незаконно
Автор: ИА Фокус 19:06
©
Споделял ми е, че е имало заплахи към тях. Това разказа приятел на един от убитите край хижата край "Петрохан" -  Дечо Василев, Мартин Гръбчев пред NOVA.

"От ден едно на тази история се опитват да очернят хората. Познаваме се от първи клас заедно. Последно се чухме януари на рождения ми ден. Дечо беше уникален човек. Не познавам човек, който може да каже лоша дума за него.

Категорично заявявам, че не са се занимавали с нищо незаконно. Не съм ходил на хижата. Там се занимаваха със спиране на незаконна сеч и бракониерството. Дори бе горд с това. Той купуваше дронa - струваше около 80 хил. лева.

Дечо вложи всичките си спестявания, за да могат да спрат това, което се случва там.", каза още Гръбчев.


Още по темата: общо новини по темата: 69
08.02.2026 Полицията: Човекът, който е подал сигнала, има лятна кошара в района
08.02.2026 Официално от властите: Установена е стрелба вътре в кемпера, но не и
отвън
08.02.2026 Откриха оръжие в кемпера с трите трупа
08.02.2026 Съдебен психиатър: Става дума за убийство с добри намерения
08.02.2026 Според Демерджиев откритите днес трима души са били убити
08.02.2026 Смъртта на тримата души, открити в кемпер над Враца, е причинена от огнестрелни рани?
предишна страница [ 1/12 ] следващата страница






