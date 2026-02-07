ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Приятел на Иво Калушев: В хижата имаше две деца. Едното представяше за свой син
Веселин е посещавал хижата преди година и половина. Tвърди, че е видял момче, представено като син на Ивайло Калушев, както и още едно дете.
"И аз отидох при тях и се запознах с Иво Калушев, с Ивайло Иванов и с едно момче Николай, с сина на Иво Калушев, аз между другото по-възпитано дете от сина на Иво Калушев, не бях виждал. И това ми направи много хубаво впечатление. Ами това е едното му дете на Иван Калушев, аз тогава имаше мисли, че е още едно дете, но то беше, примерно, на 10-11", разказва Веселин.
В студиото на "Тази събота и неделя" психологът доцент Неделчо Стойчев определи престъплението като непланирано. А за родителите, които са оставяли децата на грижите на Ивайло Калушев, като "облъчени".
"В случая казваме Ивайло Калушев е много добър и честен човек и ние нямаме никакъв проблем да си дадем децата на неговата грижа, защото иначе тези родители нямат никакъв шанс да бъдат в съгласие със себе си. Как иначе да приемем, че един баща и майка, както има данни, си дават там децата, не ги виждат с месеци, нямат никакви сигнали от тях. Това е просто парадоксално поведение, което не е нормално", коментира доц. Неделчо Стойчев.
Според приятеля на Калушев Веселин - оръжия в хижата не е имало, обратно на твърденията на органите на реда.
"Няма как в България физическо лице да придобие автоматични оръжия. Всички ловни, които се придобиват, те са полуавтоматични. Както за лов, така и за самоотбрана, в никой друг случай. Дори и там, където се придобиват за спортни цел", коментира Венцислав Рангелов - бивш началник на КОС към СДВР.
Работата на разследващите по случая продължава.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 51
|предишна страница [ 1/9 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Кокинов за загадката "Петрохан": Колко може да се криеш в една пе...
18:34 / 07.02.2026
Богомил Николов: Потребителите сами ще накажат недобросъвестните ...
17:04 / 07.02.2026
Калоян Паргов и Драгомир Стойнев се отказаха от надпреварата за п...
15:47 / 07.02.2026
От утре температурите падат, идват студ и сняг
14:51 / 07.02.2026
Атанас Зафиров подаде оставка
13:15 / 07.02.2026
Бивш председател на ДАНС за случая "Петрохан": Това, което са вър...
12:55 / 07.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
14:24 / 06.02.2026
Гражданин: Сегашна ми сметка е 240 евро, миналия месец беше около 100
08:56 / 05.02.2026
Тежки цени в салона на Виктория на Рачков
21:51 / 05.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS