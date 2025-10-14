ЗАРЕЖДАНЕ...
При специализирана операция задържаха две жени за измами с онлай обяви за кредити
В хода на предприетите действия е бил изяснен механизмът, използван от двете жени - 33-годишна от Кюстендил и 68-годишна от Благоевград. В процеса на работа е установено, че те са публикували обяви в социална мрежа за отпускане на кредити на лица с лоша кредитна история. При проявен интерес от потенциални кредитополучатели, започвала кореспонденция в приложение, а не след дълго комуникацията продължавала по телефон. Те заблуждавали търсещите кредит, че парите ще им бъдат отпуснати, ако предварително, чрез бюро за парични преводи, преведат процент от сумата като "такса одобрение“. Веднага след получаване на парите, кореспонденцията с кандидатите за кредит спирала, информира БТА.
Извършени са полицейски действия в условията на неотложност - обиск по реда на наказателно-процесуалния кодекс на двете жени и претърсване и изземване на три адреса в Кюстендил, Бургас и село Румянцево. Намерени и иззети са SIM карти, мобилни телефони, пластики, бележки, тефтери и други. Разпитани са свидетели. Двете жени са задържани за срок до 24 часа по реда на Закона за МВР.
Продължава работата за установяване на съпричастността им и към други подобни измами на територията на цялата страната. Според събраните към момента данни над 30 души са пострадали от разследваната престъпна дейност.
