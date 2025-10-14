ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
При специализирана операция задържаха две жени за измами с онлай обяви за кредити
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:40Коментари (0)51
© Getty images
Две жени са били задържани за измами с онлайн обяви за предлагане на кредити на хора с лоша кредитна история, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Те са установени в хода на специализирана полицейска операция, проведена на територията на София, Кюстендил, Бургас и ловешкото село Румянцево и реализирана с участието на служители на сектор "Измами“ в Главна дирекция "Национална полиция" и от областните дирекции в Стара Загора, Ловеч, Кюстендил и Бургас, под ръководството на Районна прокуратура - Стара Загора.

В хода на предприетите действия е бил изяснен механизмът, използван от двете жени - 33-годишна от Кюстендил и 68-годишна от Благоевград. В процеса на работа е установено, че те са публикували обяви в социална мрежа за отпускане на кредити на лица с лоша кредитна история. При проявен интерес от потенциални кредитополучатели, започвала кореспонденция в приложение, а не след дълго комуникацията продължавала по телефон. Те заблуждавали търсещите кредит, че парите ще им бъдат отпуснати, ако предварително, чрез бюро за парични преводи, преведат процент от сумата като "такса одобрение“. Веднага след  получаване на парите, кореспонденцията с кандидатите за кредит спирала, информира  БТА.

Извършени са полицейски действия в условията на неотложност - обиск по реда на наказателно-процесуалния кодекс на двете жени и претърсване и изземване на три адреса в Кюстендил, Бургас и село Румянцево. Намерени и иззети са SIM карти, мобилни телефони, пластики, бележки, тефтери и други. Разпитани са свидетели. Двете жени са задържани за срок до 24 часа по реда на Закона за МВР.

Продължава работата за установяване на съпричастността им и към други подобни измами на територията на цялата страната. Според събраните към момента данни над 30 души са пострадали от разследваната престъпна дейност.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Откриха издирвано 15-годишно момиче
20:55 / 14.10.2025
Костадинов: Правителството е пред разпад! Нови избори!
19:21 / 14.10.2025
Делян Пеевски: Готови сме да поемем своята отговорност за управле...
20:30 / 14.10.2025
Майка на три момчета от България почина след планувана операция в...
18:55 / 14.10.2025
В Пловдив утре ще се радваме на пролетно време
20:54 / 14.10.2025
Росен Желязков отмени насроченото за утре правителствено заседани...
18:33 / 14.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Природни стихии
Григор Димитров в турнири през 2025-а година
Бури и градушки 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: