Президентът връчи втория мандат на ПП-ДБ, те го върнаха веднага 

© ФОКУС Държавният глава Румен Радев връчи мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател, посочен от втората по численост парламентарна група в 51-вото Народно събрание - "Продължаваме Промяната-Демократична България“. От партията на момента върнаха празна папка, предаде репортер на ФОКУС.



ПГ на ПП-ДБ бе представена от депутатите Асен Василев, Надежда Йорданова, Йордан Иванов.



"На мен ми е възложено формално да изпълня процедурата като приема мандата и го върна неизпълнен. Решението ни е мотивирано от това, че в 51-ото НС няма възможност да бъде формирано реформаторско мнозинство, което да разгради модела на завладяната държава. Стотиците хиляди хора по улиците казаха, че искат честни избори веднага. Нашата цел също е да отстоим един честен и прозрачен изборен процес, а това може да се случи при 100% гласуване с машини", каза Йорданова.



"Опитват се да наложат т.нар. сканиращи устройства, но ние ще се противопоставим, за да не бъде опорочен вотът на българските избиратели. Нека те заявят своята воля, за да върнем доверието в институциите. Вотът трябва да бъде отчетен правилно", допълни тя.



В понеделник първият мандат отиде при ГЕРБ-СДС, които също го върнаха веднага неизпълнен.



Дотук се стигна, след като кабинета "Желязков" подаде оставка под натиска на многохилядни протести, започнали първоначално заради недоволството от бюджетните параметри на първата план-сметка в евро.