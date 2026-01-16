Президентът връчи третия мандат на АПС, те го върнаха неизпълнен

© ФОКУС Държавният глава Румен Радев връчи третия проучвателен мандат за съставяне на правителство в рамките на 51-вия парламент на ПГ на "Алианс за права и свободи". Подобно на парламентарните групи на ГЕРБ-СДС и "Продължаваме Промяната- Демократична България", партията на Ахмед Доган върна мандата неизпълнен, предаде репортер на ФОКУС.



Папката с мандата взе председателят на ПГ на "Алианс за права и свободи" Хайри Садъков.



"Не случайно ви избрах, АПС бе подложена на брутален натиск от своята рожба", заяви президентът.



''Благодаря за жеста и оценката на нашата съпротива срещу явлението на завзетата държава. Приемаме решението да връчите третия мандат на нас като отговорно за нас предизвикателство. Ние извървяхме един много сложен път, но парламентарната ни група има много сензитивни усещания от това, което чухме през декември от площадите на България. Ние първи надигнахме глас, когато разбрахме, че тази оценка е национална. Моята ПГ ме упълномощи да върна мандата неизпълнен", каза Садъков.



"Отиваме на избори", заключи президент Румен Радев.