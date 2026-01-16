ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Президентът връчи третия мандат на АПС, те го върнаха неизпълнен
Папката с мандата взе председателят на ПГ на "Алианс за права и свободи" Хайри Садъков.
"Не случайно ви избрах, АПС бе подложена на брутален натиск от своята рожба", заяви президентът.
''Благодаря за жеста и оценката на нашата съпротива срещу явлението на завзетата държава. Приемаме решението да връчите третия мандат на нас като отговорно за нас предизвикателство. Ние извървяхме един много сложен път, но парламентарната ни група има много сензитивни усещания от това, което чухме през декември от площадите на България. Ние първи надигнахме глас, когато разбрахме, че тази оценка е национална. Моята ПГ ме упълномощи да върна мандата неизпълнен", каза Садъков.
"Отиваме на избори", заключи президент Румен Радев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 139
|предишна страница [ 1/24 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Стикерите за годишен технически преглед отпадат, но услугата няма...
09:05 / 16.01.2026
Зарядно предизвика пожар. Майка и двете й дъщери починаха, мъж е ...
07:17 / 16.01.2026
Глобените заради спекула търговци, не са длъжни да връщат по-ниск...
07:07 / 16.01.2026
Радев ще връчи третия мандат днес
07:39 / 16.01.2026
Времето се преобръща, дъждовете преминават в сняг
06:58 / 16.01.2026
"Кроношпан" с официална позиция за спиране на дейността им
22:54 / 15.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
20:50 / 14.01.2026
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
14:50 / 14.01.2026
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Учителка по БЕЛ стана директорка на училище в Пловдив
14:33 / 14.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS