Президентът с остри критики към Делян Пеевски
Автор: Вилислава Ветренска 12:29Коментари (1)562
Методът на действие на Делян Пеевски е срам за всяко демократично общество. Това каза президентът Румен Радев пред журналисти. "Говори се за изграждане на стена срещу дронове, но не по-малко важно е да се изгради стена срещу покварата във властта в символ, на която се превърна той", уточни Радев.

"Не по-малко срамно е да бъдеш ортак в бизнеса и политиката с него, какъвто е самият мандатоносител. Да си негов обслужващ персонал и шут в Народното събрание - до каквато роля се сведоха някои от ръководствата на политическите сили", каза още държавният глава.

"Да загърбиш достойнството и името си под съблазанта на моркова и страха от тоягата. Специално за медиите - да измениш на журналистическия си дълг и да превърнеш своята медия в рупор над задкулисието", отправи още критики президентът Радев.


Тоя що не си направи 15 минути всеки ден да се изявява тоя мошеник по Тв. Разделителя на нацията
