ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Президентът с остри критики към Делян Пеевски
"Не по-малко срамно е да бъдеш ортак в бизнеса и политиката с него, какъвто е самият мандатоносител. Да си негов обслужващ персонал и шут в Народното събрание - до каквато роля се сведоха някои от ръководствата на политическите сили", каза още държавният глава.
"Да загърбиш достойнството и името си под съблазанта на моркова и страха от тоягата. Специално за медиите - да измениш на журналистическия си дълг и да превърнеш своята медия в рупор над задкулисието", отправи още критики президентът Радев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 940
|предишна страница [ 1/157 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 7 мин.
-1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Без заявление: Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията с...
13:42 / 25.09.2025
Момичета унижиха своя съученичка, карат я да целува обувки
13:11 / 25.09.2025
Бизнесмен: Смазани сме заради редуцирания достъп до големите вери...
12:41 / 25.09.2025
Не закачайте бате Коце: Емрах и Константин си спретнаха гонка с м...
12:30 / 25.09.2025
Едва 37% от месото, което консумираме, е българско
12:14 / 25.09.2025
Жестоко убийство до гробищен парк
12:05 / 25.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Глобяват ни в Гърция, ако не спазваме странни забрани
09:54 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS