ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Президентът подписа указ за освобождаването на Цицелков
Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
Документът е издаден на основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията.
Стоил Цицелков беше назначен за вицепремиер за честните избори от служебния премиер Андрей Гюров.
По-рано днес, Цицелков обяви на брифинг в Министерския съвет, че ще депозира оставката си. Тя беше приета от премиера Гюров.
До това се стигна след разразилия се вчера скандал около биографията на досегашния член на Обществения съвет към ЦИК.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 148
|предишна страница [ 1/25 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Кървав инцидент, кола падна в дере. Двама са загинали, жена и дет...
16:07 / 20.02.2026
Да помогнем на Добромир Кръстев да се възстанови
15:40 / 20.02.2026
Обявиха оранжев код за Пловдив и още осем области
14:37 / 20.02.2026
Арестуваха трима за сексуална експлоатация
15:00 / 20.02.2026
Почина уважаван наш хирург
14:16 / 20.02.2026
Брендо остава в затвора
14:00 / 20.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Ергенът" съди една от участничките
16:09 / 18.02.2026
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
11:53 / 18.02.2026
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
17:38 / 18.02.2026
Едно от златните ни момичета днес става на 61
09:20 / 18.02.2026
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи
12:46 / 19.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS