|Президентът освободи главния секретар на МВР
Във връзка с решение на Министерски съвет президентът Илияна Йотова подписа указ, с който се прекратяват правомощията и се освобождава от длъжност главният секретар на Министерството на вътрешните работи главен комисар Мирослав Рашков.
Още новини от Национални новини:
Смениха шефа на АПИ
18:35 / 25.02.2026
Иван Ченчев напусна партията на Корнелия Нинова
17:35 / 25.02.2026
Ремонти и ограничение в движението следващите дни на АМ "Тракия"
16:30 / 25.02.2026
Адв. Емануил Йорданов: С новата кадрова политика на служебното пр...
16:31 / 25.02.2026
Всички запаси изчерпани: Болница в Кърджали търси спешно кръводар...
16:32 / 25.02.2026
Главният секретар на МВР не си платил фишовете, защото "не са му ...
14:56 / 25.02.2026
Виж още:
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
19:35 / 23.02.2026
