Президентът освободи главния секретар на МВР

© Президентът подписа указ за прекратяване на правомощията и освобождаване от длъжност на главния секретар на МВР.



Във връзка с решение на Министерски съвет президентът Илияна Йотова подписа указ, с който се прекратяват правомощията и се освобождава от длъжност главният секретар на Министерството на вътрешните работи главен комисар Мирослав Рашков.