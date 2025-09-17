ИЗПРАТИ НОВИНА
Президентът няма да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС
Автор: Вилислава Ветренска 13:58Коментари (0)344
Президентът Румен Радев няма да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС. Това стана ясно от коментара му пред журналисти. 

"Вече съм отговорил писмено с "не", каза държавният глава.

"Приключих съгласувателната процедура с правителството", допълни Румен Радев.


