Президентът избра Андрей Гюров за служебен премиер

Президентът Илияна Йотова посочва подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен министър-председател. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.



На 12 февруари, четвъртък, от 10.00 часа президентът Илияна Йотова ще приеме на "Дондуков“ 2 подуправителя на Българската народна банка Андрей Гюров, когото в изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията посочва като кандидат за служебен министър-председател и ще му възложи да състави служебно правителство, се посочва в съобщението.