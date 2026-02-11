ИЗПРАТИ НОВИНА
Президентът избра Андрей Гюров за служебен премиер
Автор: Вилислава Ветренска 13:10
Президентът Илияна Йотова посочва подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен министър-председател. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

На 12 февруари, четвъртък, от 10.00 часа президентът Илияна Йотова ще приеме на "Дондуков“ 2 подуправителя на Българската народна банка Андрей Гюров, когото в изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията посочва като кандидат за служебен министър-председател и ще му възложи да състави служебно правителство, се посочва в съобщението.


разбира се за банката не става амаза премиер става.Комунистите ще се съюзяват с подменкаджиите.
