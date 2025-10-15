Президентът Румен Радев пристига официално в Пловдив

© Днес, 15 октомври, президентът Румен Радев ще посети Пловдив по повод 80-годишнината на Медицинския университет в града. На тържественото отбелязване на празника държавният глава ще приветства ръководството, академичния състав и възпитаниците на висшето училище.



Преди церемонията президентът ще разгледа изложението на иновациите, представено от всички факултети и звена на Медицинския университет във фоайето на Центъра по растителна системна биология и биотехнология.