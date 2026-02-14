ЗАРЕЖДАНЕ...
|Президентът Йотова ще издаде указ на 19 февруари за нов кабинет и за датата на изборите
Йотова бе гост на изказването на френския президент Макрон, посветено на необходимостта Европа да върне позицията си на световен лидер.
"Тоест нито Народното събрание, нито президентството, а не знам и каква ще е ситуацията с Министерския съвет, който е в оставка, така че не зная наистина на какво ниво ще бъде представена България на това учредително събрание", каза тя.
Коментари (0)
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
