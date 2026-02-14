ИЗПРАТИ НОВИНА
Президентът Йотова ще издаде указ на 19 февруари за нов кабинет и за датата на изборите 
Автор: Марияна Стойчева 21:35Коментари (0)152
©
Знаете, че на 19 февруари аз ще издам трите указа – за регионите, за датата на изборите и за служебен кабинет. Това заяви президентът Илияна Йотова, която е в Мюнхен в рамките Мюнхенската конференция по сигурността – с президента на Франция Еманюел Макрон, Антонио Коща и Илхам Алиев. 

Йотова бе гост на изказването на френския президент Макрон, посветено на необходимостта Европа да върне позицията си на световен лидер.

"Тоест нито Народното събрание, нито президентството, а не знам и каква ще е ситуацията с Министерския съвет, който е в оставка, така че не зная наистина на какво ниво ще бъде представена България на това учредително събрание", каза тя.


14.02.2026 Мирчев: Змията, когато умира, хапе най-силно. Това е рунд последен - Борисов и Пеевски ще хапят много силно
13.02.2026 Йотова: Най-вероятно ще издам указа за назначаване на служебния кабинет на 19 февруари
13.02.2026 Анализатор: Рисковете пред това служебно правителство са в него да попаднат зависими и случайни хора
12.02.2026 Синдикатът в МВР: Изборът на вътрешен министър трябва да бъде отговорен
12.02.2026 ЦИК открива обществена поръчка, свързана с машинното гласуване
12.02.2026 Президентът: Аз няма да нося отговорност за този служебен кабинет, ще бъда негов коректив
Още новини от Национални новини:
Ключова фигура напуска ръководството на ГЕРБ и парламента
21:33 / 14.02.2026
Проф. Николай Овчаров: Това, което беше разкрито по случая "Петро...
19:05 / 14.02.2026
Черни облаци над България: Жълт и оранжев код за опасно време в н...
18:00 / 14.02.2026
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г....
17:43 / 14.02.2026
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на...
16:42 / 14.02.2026
Калушев използвал кактуси и халюциногенни гъби за транс, обичал м...
13:27 / 14.02.2026

