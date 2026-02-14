Президентът Йотова ще издаде указ на 19 февруари за нов кабинет и за датата на изборите 

© Знаете, че на 19 февруари аз ще издам трите указа – за регионите, за датата на изборите и за служебен кабинет. Това заяви президентът Илияна Йотова, която е в Мюнхен в рамките Мюнхенската конференция по сигурността – с президента на Франция Еманюел Макрон, Антонио Коща и Илхам Алиев.



Йотова бе гост на изказването на френския президент Макрон, посветено на необходимостта Европа да върне позицията си на световен лидер.



"Тоест нито Народното събрание, нито президентството, а не знам и каква ще е ситуацията с Министерския съвет, който е в оставка, така че не зная наистина на какво ниво ще бъде представена България на това учредително събрание", каза тя.