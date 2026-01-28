Президентът Йотова посрещна шефа на БНБ Димитър Радев

© ФОКУС Президентът Илияна Йотова посрещна и шефа на БНБ Димитър Радев на входа на президентството.



Вчера Йотова срещна с председателката на парламента Рая Назарян.



Шефът на БНБ и президентът ще проведат разговор във връзка с избора на служебен кабинет.



По-късно се очаква коментар от страна на Димитър Радев.



Днес предстоят и срещи с подуправителите на БНБ Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров.