Президентът Йотова: Имам резерви към кабинета "Гюров"

Имам резерви към кабинета "Гюров" – казах ги веднага на министър-председателя, след като той прочете списъка с предложения за нов служебен кабинет. Това каза ексклузивно в "Тази сутрин" по bTV президентът Илияна Йотова – в първото си телевизионно интервю като държавен глава.



По думите ѝ не некоректно да каже имената на служебните министри, към които има резерви. Тя беше категорична, че не е знаела предложенията предварително.



"Някои от министрите – познавам добре, познавам и тяхната работа. Една част са хора, които изобщо не познавам и никога не съм работила с тях. За други наистина имам определени резерви. Това как ще работят от тук нататък – ще покаже дали те ще бъдат оправдани. За мен няма ключови и неключови ресори – отговорността на всеки един министър е ясна и ако той или тя работи срещу интересите на гражданите – няма по никакъв начин да скрия това“, коментира тя.



Йотова допълни, че служебният кабинет е резултат на промените в българската Конституция: "Какво ни казаха през 2023 г. от Народното събрание: "Ние ще изберем кандидатите за евентуален служебен министър-председател, той ще предложи своите министри, вие трябва да издадете указ. Ние спазихме буквата на този текст, макар че още от самото начало не бяхме съгласни с него.