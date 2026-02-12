ЗАРЕЖДАНЕ...
|Президентът: Аз няма да нося отговорност за този служебен кабинет, ще бъда негов коректив
Припомняме, че Йотова възложи на Андрей Гюров да предложи състав на служебно правителство, предаде репортер на ФОКУС.
"Промените в Конституцията оставиха президентството без избор - орязаха се правомощията. Всеки кандидат беше избран предварително от политическото мнозинство. Вместо да се избере най-подходящият, изборът е сведен до представител на статуквото или от опозицията", каза Йотова.
Йотова призова Гюров да представи състав на кабинет без политически натиск.
''Министрите няма да са мой избор", каза тя.
"Аз няма да нося отговорност за този кабинет, ще бъда негов коректив", каза още президентът. Според Йотова Гюров няма да има проблем да направи политически безпристрастен кабинет.
"Вярвам, че е научил доста уроци от последните години", посочи тя.
По нейни думи поемането на поста от Гюров ще доведе до споделена отговорност с НС за най-важните задачи в държавата от вътрешен и външен характер. Посочи и че по време на консултациите с парламентарно представените партии са очертани и най-належащите проблеми в държавата. Сред тях тя изброи - провеждане на честни и прозрачни избори, мерки за контрол върху цените, стабилизиране на финансите на държавата в ситуация без евров бюджет, както и разследване на случая "Петрохан".
"Вярвам на г-н Гюров, но за доверие е рано да говорим", каза тя.
"Дълбоко съм убедена и вярвам, че няма да стигнем дотам", каза президентът в отговор на въпрос дали ще откаже да издаде указ за назначаване на служебен кабинет, ако в проектокабинета има човек, когото тя не одобрява.
Тя посочи още, че е в правомощията на президента да върне списъка на служебния кабинет, ако види фигура, която би работила срещу интересите на българските граждани.
