ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Президентът: Амнезията и цинизмът превземат все повече българската политика
Автор: Лора Димитрова 20:57Коментари (0)36
©
Неотдавна заявих, че амнезията и цинизмът превземат все повече българската политика и за съжаление тази тенденция продължава. Онези, които плячкосаха Булгартабак и КТБ, които прокараха набързо скандалните поправки в Закона за държавната собственост, сега се правят на загрижени за обществения интерес. Това заяви държавният глава Румен Радев пред журналисти, предаде репортер на "Фокус“.

"Когато се осветлиха тези процеси, мераклиите да се облажат, първи се разбягаха. Точно заради това обществото трябва да държи тази тема във фокуса на своето внимание. На този фон така необходимото взаимодействие става все по-трудно. Защо? Защото решението на изпълнителната власт се вземат извън нея. В тази ситуация трябва да има ефективно взаимодействие и диалог между институциите, но той изисква правителството да се еманципира от задкулисието, а не да го легитимира“, коментира още Радев.

Според президента предишната сглобка похити Конституцията: "Новата сглобка иска да монополизира всички правомощия. По този начин следва да разберат, че те подкопават демократичната конструкция и тя може да рухне върху тях. Надявам се да го осъзнават.“

За да прикрие своята безпомощност в овладяването на инфлацията, на кризите, на конфузията около продажбата на държавните имоти властта режисира скандали, смята Радев. Цялата тази димна завеса, която те вдигат, не издържа на фактите и не може да отговори на най-елементарни въпроси:

- Къде отидоха уверенията, че няма да има поскъпване заради прибързаното въвеждане на еврото;

- Какво става и как ще запълват растящата дупка в бюджета;

- Защо поискаха и получиха авансово данъците от банките за 2026 г.;

- Защо има народни представители, които се охраняват и от НСО, и от жандармерията;

"Това са въпроси, на които си струва да се отговори, както и разни предстоящи покупки на бензиностанции и т.н.", заяви още той.


Още по темата: общо новини по темата: 893
14.08.2025 »
13.08.2025 »
12.08.2025 »
11.08.2025 »
10.08.2025 »
10.08.2025 »
предишна страница [ 1/149 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Братовчед на убиеца, влетял в автобуса: Беден и скромен е, дишал ...
20:29 / 16.08.2025
Семейство от Пловдив развенча митовете за скъпото и лошо Българск...
18:54 / 16.08.2025
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
20:02 / 16.08.2025
Оставиха в ареста мъжа, подал неверен сигнал за бомба на Летище "...
17:47 / 16.08.2025
Домашен арест за младежа, помел с АТВ пловдивско семейство с три ...
17:16 / 16.08.2025
Хеликоптер от Крумово в помощ за потушаване на огнения ад в Бълга...
17:00 / 16.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Баба Ванга: Черно море ще достигне Сливен
Баба Ванга: Черно море ще достигне Сливен
17:33 / 14.08.2025
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините няма да има български консерви
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините няма да има български консерви
19:08 / 14.08.2025
bTV заменя Бесте Сабри
bTV заменя Бесте Сабри
15:06 / 15.08.2025
Семейство плати в ресторант на морето 7 лв. за вода, 25 лв. за сафрид и 9 лв. за наливна бира
Семейство плати в ресторант на морето 7 лв. за вода, 25 лв. за сафрид и 9 лв. за наливна бира
11:05 / 15.08.2025
Втората най-търгувана стока в света може да поскъпне с 600% в следващите години
Втората най-търгувана стока в света може да поскъпне с 600% в следващите години
12:22 / 14.08.2025
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
11:57 / 15.08.2025
Вдигат минималната работна заплата
Вдигат минималната работна заплата
20:32 / 15.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: