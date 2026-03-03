ЗАРЕЖДАНЕ...
През следващите дни през страната ще премине атмосферно смущение
Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните - между 11° и 16°, по-ниски във високите полета в Западна България. В петък предимно значителна ще се задържи облачността над източните райони и там на отделни места ще превали слаб дъжд.
Все още ще е сравнително топло, но по-късно през деня вятърът ще се ориентира от север-североизток и с него ще прониква студен въздух. През почивните дни и в началото на следващата седмица ще бъде предимно слънчево.
Вятърът ще е слаб от североизток-изток. Температурите ще се понижат, минималните в цялата страна ще са отрицателни, а максималните ще са най-ниски в събота - между 7° и 12°, след това бавно ще се повишават.
