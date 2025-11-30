ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
През следващите 31 дни - от минус 10 до плюс 20 градуса
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:29Коментари (0)143
© Plovdiv24.bg
Прогноза за декември, направена от НИМХ:

Астрономическата зима започва на 21 декември в 17 ч. и 3 мин. Тази година през декември се очаква средната месечна температура да бъде около и над нормата, която в Северна България и високите полета е от 0° до 2°, в Горнотракийската низина – 2°-3° , по Черноморието и в най-южните райони – 4°-6˚, а в планините – от минус 8° до минус 2°.

Най-ниските температури през месеца ще бъдат между минус 10° и минус 5°, а най-високите – между 15° и 20°. Месечната сума на валежите ще бъде около и под нормата, която в по-голямата част от страната е между 40 и 60 л/кв.м, в планините – до 70 л/кв.м, а в най-южните райони – между 70 и 110 л/кв.м. Месецът ще започне със спокойно и сравнително топло за периода време.

Ще бъде и предимно слънчево с разкъсана висока и средна облачност. В равнинната част от страната сутрин ще има условия за мъгла или ниска облачност; на отделни места ще се задържат по-дълго и температурите там ще остават по-ниски.

През втората половина от първото десетдневие се повишава вероятността за период с валежи и понижение на температурите. В началото на второто десетдневие все още ще бъде променливо и с условия за валежи, но впоследствие, до средата на третото десетдневие, по-голяма е вероятността през повечето дни да е сухо, почти без валежи.

Температурите ще останат по-високи от климатичните норми. Около и след Коледа, до края на годината вероятността за валежи се повишава. Температурите ще се задържат по-високи от обичайните за периода и е по-вероятно в равнинната част от страната валежите да са от дъжд.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Само за 6 месеца: Над 4.3 млрд. евро стокообмен между България и ...
20:07 / 30.11.2025
Делян Добрев: Ако Борисов подаде оставка, няма да имаме бюджет
19:25 / 30.11.2025
Александър Йорданов: Всеки, който е против бюджета на правителств...
19:27 / 30.11.2025
Атанас Пеканов: Вярвам, че всичко това е за добро
19:26 / 30.11.2025
Асен Василев: Хората много ясно заявиха, че не искат да плащат по...
19:26 / 30.11.2025
Свидетелката срещу Благомир Коцев: Събраните пари за гаранцията с...
17:59 / 30.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
16:10 / 28.11.2025
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
09:15 / 29.11.2025
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
13:25 / 28.11.2025
Предприемач: Ако България беше една фирма, щях да уволня всички управители
Предприемач: Ако България беше една фирма, щях да уволня всички управители
16:41 / 28.11.2025
Сиромахов гневен: Заплатата на тези хора е колкото един безполезен депутат взима за два дни
Сиромахов гневен: Заплатата на тези хора е колкото един безполезен депутат взима за два дни
13:27 / 29.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
14:19 / 28.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема свързана с "Величие"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: