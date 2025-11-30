ЗАРЕЖДАНЕ...
|През следващите 31 дни - от минус 10 до плюс 20 градуса
Астрономическата зима започва на 21 декември в 17 ч. и 3 мин. Тази година през декември се очаква средната месечна температура да бъде около и над нормата, която в Северна България и високите полета е от 0° до 2°, в Горнотракийската низина – 2°-3° , по Черноморието и в най-южните райони – 4°-6˚, а в планините – от минус 8° до минус 2°.
Най-ниските температури през месеца ще бъдат между минус 10° и минус 5°, а най-високите – между 15° и 20°. Месечната сума на валежите ще бъде около и под нормата, която в по-голямата част от страната е между 40 и 60 л/кв.м, в планините – до 70 л/кв.м, а в най-южните райони – между 70 и 110 л/кв.м. Месецът ще започне със спокойно и сравнително топло за периода време.
Ще бъде и предимно слънчево с разкъсана висока и средна облачност. В равнинната част от страната сутрин ще има условия за мъгла или ниска облачност; на отделни места ще се задържат по-дълго и температурите там ще остават по-ниски.
През втората половина от първото десетдневие се повишава вероятността за период с валежи и понижение на температурите. В началото на второто десетдневие все още ще бъде променливо и с условия за валежи, но впоследствие, до средата на третото десетдневие, по-голяма е вероятността през повечето дни да е сухо, почти без валежи.
Температурите ще останат по-високи от климатичните норми. Около и след Коледа, до края на годината вероятността за валежи се повишава. Температурите ще се задържат по-високи от обичайните за периода и е по-вероятно в равнинната част от страната валежите да са от дъжд.
