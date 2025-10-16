ИЗПРАТИ НОВИНА
Престижен оркестър, унизително заплащане: Млад специалист получава 1260 лв. нето
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:16
©
В момента нетното възнаграждение за млад специалист в един от най-престижните симфонични оркестри в страната е само 1260 лв., докато средната заплата в София е 3489 лв.

Музикантите от Българското национално радио протестират срещу унизителните възнаграждения - ситуация, която продължава вече втори сезон.

В момента нетното възнаграждение за млад специалист в един от най-престижните симфонични оркестри в страната е само 1260 лв., докато средната заплата в София е 3489 лв.

"Тази разлика е неприемлива за професионалисти, които се грижат за опазването и развитието на българската култура, записвайки музиката на млади и утвърдени композитори, изпълнявайки концерти с красива музика, където храним душите на хората и изграждаме ценности и добродетели. Много от нас имат две висши образования и всекидневно работят, за да поддържат високи стандарти, подобно на професионалните спортисти." - се казва в изявление на музикантите.  

На концерта си на 17 октомври те ще облекат светлоотразителни жилетки, за да привлекат вниманието към своята кауза.

"С този жест искаме да подчертаем, че нашият труд е също толкова важен, колкото този на шофьорите и работниците, които се грижат за чистотата и инфраструктурата на градовете. Поставяме въпроса пред нашата държава какви са нейните ценности и как ще постъпи с културата си, защото действия трябва да бъдат предприети спешно.

Заповядайте на концерта ни на 17 октомври, петък, в Централния военен клуб в София от 19:00 ч." - призовават музикантите.







